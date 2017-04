Lleva su 'Policía' a tierras potosinas

Atres años de que las aventuras del Comandante Amarillo fueran publicadas por su creador Miguel Ángel Chávez Díaz de León, los éxitos para ‘Policía de Ciudad Juárez’ continúan y el jueves 6 de abril la novela será leída en el Museo del Ferrocarril, en San Luis Potosí.En un maridaje literario, en el que se combinará la gastronomía con la lectura, el escritor juarense compartirá su obra que presentaron en 2014 Joaquín Cosío y Silverio Palacios y que, según cuenta, ya es vendida en países como Chile y Colombia.Chávez Díaz de León mencionó que la invitación para participar en ese evento surgió por iniciativa del museo potosino gracias a que hace un par de años presentó su libro en aquella entidad y fue del agrado de sus lectores.“Cada vez me lleno más de satisfacción porque la novela tiene aún vigencia y ahora está teniendo auge en una población joven. Es muy significativo para mí estar ahí y que me extiendan la invitación a mí que soy del norte”, dijo.Cada mes el Museo del Ferrocarril realiza este tipo de reuniones en las que invita a escritores en cuyas obras aborden el tema de la comida; en la obra de Miguel Ángel Chávez, el protagonista además de tener una debilidad por su compañera Ruth tiene una debilidad por el huitlacoche.El novelista juarense comentó que precisamente en el maridaje literario del próximo jueves se prepararán canapés con huitlacoche, como una manera de recrear el platillo expuesto en ‘Policía de Ciudad Juárez’.Sobre la aceptación de la novela a tres años de su publicación, el autor atribuyó el éxito a esa sencillez que caracteriza a la trama.“Está estructurada con un lenguaje muy simple que la gente lo puede entender; en eso radica su éxito comercial, no es una novela para un público específico, hay algunas muy difíciles de leer y esta no, es una novela muy ligera”, afirmó.Añadió que ya está en pláticas con el productor Enoc Leaño para llevar a la televisión con un formato de serie al Comandante Amarillo y a toda su Policía de Ciudad Juárez, aunque aún no existe nada en concreto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.