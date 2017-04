Reguetonera va contra el machismo

Cargando

Su nombre real es Carolina Giraldo Navarro.

Nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia.

Su padre era músico y fue el principal influyente para su carrera en ascenso.

Estudió música en la Universidad de Antioquia, además de complementar sus conocimientos como empresaria de la música en Estados Unidos.

A los 14 años debutó en el reality show Factor X.

Fue corista de Reykon en 2010 y dos años después inició su aventura como solista.

Tiene más de 200 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube.

Ciudad de México– Karol G entró muy decidida a vencer los tabúes dentro del reguetón. No le importó que es un género sexista, machista, controversial y, contra todos los pronósticos, la colombiana es de las pocas mujeres exitosas en la escena.Y una cosa tiene clara: ella no viene con la intención de venderse como un pedazo de carne sino a hacer bailar y ser un ejemplo para las nuevas generaciones.“Es un punto clave para mi carrera el hecho de respetar mis ideas. Quiero dejar de lado toda esa idea tonta de que sólo los hombres pueden cantar reguetón o urbana y que nosotras somos sólo el atractivo visual. Vivimos en un siglo nuevo, con mujeres poderosas, inteligentes y que demostramos que podemos hacer lo que queramos con esfuerzo.“Es por eso que a mí no me van a ver contra mis ideales, tengo claro que no voy a enseñar de más porque siento bonito que muchas niñas me ponen en Facebook que se cortaron el cabello como yo, que se maquillan y visten como yo. Justo eso es parte de mis objetivos al aferrarme a ir contra lo machista”, dijo en entrevista la colombiana de 26 años.Karol G comenzó en la música con el programa Factor X, fue corista de Reykon y se decidió en 2012 a perseguir su carrera como solista.Su sorpresa fue que encontró gran apoyo de los reyes del urbano como Nicky Jam, con quien grabó el tema 'Amor de dos' y el mismo Reykon con la rola '301', entre otros.“Me di cuenta que no hay mujeres porque sí es un género súper machista, pero no de parte de los artistas, sino de empresarios, el mismo público y hasta en periodistas, no nos ven dentro, pero gente como Daddy Yankee está encantado de que nosotras también podemos. Me tratan con un respeto increíble, me apoyan, platican conmigo. Me han expresado que soy un gran ejemplo y es motivación para seguir trabajando”, agregó.Pronto, Karol G aparecerá en el nuevo disco de Daddy Yankee y ella está preparando su EP Girl Power que anunciará a través de sus redes sociales.“Antes de aventurarme a hacer un disco de larga duración quiero que la gente conozca a Karol G, que encuentre su ideología que la asimile y se dé cuenta de que quiero ir más allá de la música y sus cánones tradicionales. En Colombia costó trabajo, pero ya nos abrimos paso, quedan mercados fuertes como México que es muy importante para mí”, dijo.Actualmente su trabajo la tiene participando en la edición estadounidense de Pequeños Gigantes como coach, donde está luchando por llegar a la final y de contagiar a los chiquillos por la fiebre musical.Además, actualmente promueve su sencillo 'Hello' junto a Ozuna dentro de la rolas de la compañía Universal Music.