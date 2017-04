Un año le costó ser Mayor

Nueva York— Después de ocho años de que Steven Spielberg compró los derechos para producir en versión en acción viva del famoso manga japonés de los 80, ‘Ghost in the Shell’, se consiguió que Scarlett Johansson, Juliette Binoche, Michael Pitt y Takeshi Kitano protagonizaran la película, que en español se llama ‘La Vigilante del Futuro’.Debido a la gran carga visual que la historia conlleva, eligieron como director a Rupert Sanders (‘Blanca Nieves y el Cazador’), dado su entendimiento de grandes producciones y de personajes femeninos que son líderes."El personaje de Mayor (Johansson) me encanta; es muy poderosa y sensual. Es humana y máquina... la mezcla de estas características me parece intoxicante", expresó Sanders en entrevista.Mayor es la líder de un grupo de operaciones especiales que combate el crimen en una ciudad futurista y, en determinado momento de su lucha lidia con complejos dilemas humanos pese a que ella es mitad robot y mitad humano.Plagada de delirantes imágenes que combinan sofisticados escenarios virtuales con hiperrealistas secuencias de acción con ciborgs mecánicos, esta película que costó 110 millones de dólares y que estrenó ayer simultáneamente en México y EU, fue un reto mayor para su protagonista, habituada al género gracias a cintas como ‘La Isla’ (2005), ‘Ella’ (2013), ‘Lucy’ (2014) y la saga de ‘Los Vengadores’."Las escenas que hice fueron extenuantes, pero así es el manga y quería aprender a manejar las armas y a completar el trabajo de cables sin un doble. Este personaje es muy físico, así que quise hacer todo y fue muy empoderador", destacó Johansson quien entrenó durante un año para su rol.Para resaltar el hecho de un futuro con una comunidad multicultural, se contrataron actores de 16 países diferentes, pues uno de los temas principales es la búsqueda de identidad.La francesa Juliette Binoche, quien interpreta a la científica creadora de Mayor, cuenta que, como actriz extranjera, el filme le recordó cómo aprendió a adaptarse al trabajo de Hollywood."No soy migrante, pero mi abuela sí lo fue. Ella dejó Polonia y se fue a Francia y sé cómo sufren al perder un poco su identidad por buscar un mejor futuro."Creo que adaptarte requiere de una gran inteligencia. Necesitas tu creatividad, tu imaginación, respetarte a ti y a los demás. También dar, porque es una forma de conectar con tu corazón y con el de las demás personas", dijo.Michael Pitt, el villano de la cinta, dice que espera que ésta invite a los espectadores a cuestionarse si pertenecen o no al ambiente en el que se desarrollan y si tienen idea a dónde quieren llegar.- Expertos de Japón supervisaron el desarrollo de la adaptación durante toda la filmación.- La cinta fue filmada en los Estudios Stone Street, en Nueva Zelanda, así como en Shangai y Hong Kong.- Los Efectos Especiales se hicieron en la casa WETA, donde se trabajaron los de la saga El Señor de los Anillos.- El director Rupert Sanders quiso prescindir lo más posible de la pantalla verde.- El traje de Scarlett Johansson está hecho de silicón; es el primero en la historia del cine en su tipo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.