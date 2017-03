Se apunta Whedon para ‘Batichica’

Los Angeles— El cineasta Joss Whedon, responsable del filme ‘The Avengers’ y de la serie ‘Buffy The Vampire Slayer’, dirigirá, escribirá y producirá una película sobre Batichica (Batgirl) para el estudio Warner Bros.Según informó el medio especializado Variety, esta nueva cinta ampliará el universo de películas entrelazadas que la compañía está desarrollando a partir de los personajes y las tramas de DC Comics.Será, además, la primera película protagonizada por Batgirl, una superheroína muy popular entre los seguidores de las historias de Batman.Whedon cambiaría el bando de Marvel y Disney, con quienes dirigió los exitosos filmes ‘The Avengers’ (2012) y ‘Avengers: Age Of Ultron’ (2015), para pasarse a la competencia con Warner Bros. y DC Comics dentro del lucrativo negocio de las películas sobre cómics y superhéroes.La cinta acerca de Batgirl será la segunda protagonizada por una mujer dentro de la alianza de Warner Bros. y DC Comics tras Wonder Woman, que se estrenará en junio con Gal Gadot como líder del reparto.Hasta la fecha, el macroproyecto de Warner Bros. y DC Comics ha presentado los largometrajes ‘Man Of Steel’ (2013), ‘Batman v Superman: Dawn Of Justice’ (2016) y ‘Suicide Squad’ (2016).En noviembre se estrenará también ‘Justice League’, el filme en el que Batman (Ben Affleck) se unirá a Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) y Cyborg (Ray Fisher).De cara al futuro, hay proyectos en desarrollo para películas en solitario acerca de Aquaman, Batman, Shazam, Flash, Cyborg y Nightwing.Los planes de Warner Bros. también contemplan una secuela del filme de antihéroes Suicide Squad, el largometraje Justice League Dark y la cinta Gotham City Sirens, que mostrará a toda una galería de villanas encabezada por la actriz Margot Robbie como Harley Quinn.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.