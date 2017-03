Así es el arte del juego

Los Chihuahuas de El Paso junto con el Departamento de Museos y Asuntos Culturales de El Paso (MCAD, por sus siglas en inglés), presentan el evento The Art of the Game: Pick Up Your Brush and Paint, un proyecto de arte basado en la comunidad que cubrirá la rampa de la calle Durango que conduce al Southwest University Park, la casa del equipo paseño.La realización de la obra culminará mañana con un festival en el estadio de las 11:00 a las 3:00 pm. Se invita al público a que tomen una brocha y pinten, para contribuir con el mural.“MountainStar y nuestro propietario siempre han visto a los Chihuahuas y al Southwest University Park como un activo regional, y prevemos que el arte regional sea una parte integral de nuestra experiencia en el parque de pelota”, dijo Alan Ledford, presidente de MountainStar Sport Group. “Gracias a Tracey Jerome y el MCAD, estamos emocionados de llevar este elemento afuera del estadio. Y este proyecto es realmente un esfuerzo de arte público, ya que representa a la gente y al paisaje de nuestra región, con una sutil referencia a los Chihuahuas y también es un esfuerzo regional con artistas de El Paso y Juárez”.El festival incluirá música en vivo con el Mariachi Paso del Norte, puestos de comida, la Zona para los Niños, una venta de banqueta con productos del equipo y una actuación especial de Chico, la mascota de los Chihuahuas.“Los murales son una parte significativa del paisaje de El Paso. Esta es una excelente oportunidad no solamente para mostrar el trabajo de nuestros talentosos artistas locales, sino para involucrar a la comunidad en crear una nueva obra de arte dentro del Distrito de las Artes del Centro”, dijo Tracey Jerome, director del Departamento de Museos y Asuntos Culturales.Los artistas locales y esposos Román y Christian Cárdenas, conocidos como Los Dos, fueron comisionados para diseñar el mural. Los Dos son artistas muy conocidos y respetados en El Paso, que son también reconocidos a nivel nacional y que recientemente aparecieron en la portada del Washington Post.Los Dos unieron esfuerzos con Jellyfish Collective de Juárez y otros artistas regionales para crear el mural de la rampa que expresará la rica cultura hispana y la unidad de la comunidad fronteriza.“Queríamos mostrar la comunidad y un símbolo de la región, pero de una manera nueva en lugar de los mismos íconos que uno constantemente ve, como la estrella, la bota”, dijo Román Cárdenas de Los Dos. ‘Esos símbolos representan a El Paso, pero es algo que uno ve todo el tiempo. Nosotros queríamos hacer algo único, pero mantenernos fieles a El Paso, y al mismo tiempo mantenernos fieles a nuestro estilo de pintura.’

