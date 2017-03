Sorprende con menos kilos

Madrid — Los últimos 12 meses no han sido un camino de rosas para Johnny Depp. En mayo de 2016, el actor anunciaba su divorcio de Amber Heard poco después de la muerte de su madre. A esto le sucedieron las acusaciones de malos tratos de la también actriz contra quien había sido su marido durante menos de dos años. Y el pasado febrero, una batalla contra sus exasesores dejaba al descubierto el alto tren de vida del actor, que incluía alrededor de 600 mil dólares al mes entre vinos y aviones privados. Ahora, el intérprete ha sorprendido al aparecer en la fiesta del 31 cumpleaños de Lady Gaga más delgado y con un aspecto que le suma años.El protagonista de ‘Piratas del Caribe’, de 53 años, acudió a una cena privada en la que también estaban invitados Elton John y su esposo, David Furnish. Y los fotógrafos captaron a Depp a su llegada al restaurante Gjelina, de Venice (California), donde apareció acompañado de un guardia de seguridad. Iba ataviado, como suele ser habitual en él, con unos jeans, gorra y gafas de sol que no ocultaban del todo un rostro mucho más afilado por la pérdida de peso.El pasado febrero, el periódico británico Mirror publicaba que Depp está llevando una vida más sana. “Está tratando de perder el peso que ha ganado en el último par de años y está consiguiendo resultados”, citaba una fuente cercana al actor.Ya durante su aparición el pasado enero en los People’s Choice Awards se vio al actor más delgado y con el pelo y la barba teñidos, que hoy ya no luce así, dando paso a una canosa barba. “En los buenos y en los malos momentos, siempre han estado a mi lado y han confiado en mí”, dijo entonces al recoger el premio Icono Cinematográfico Favorito. En los últimos meses Johnny Depp se ha centrado en su trabajo: a los conciertos esporádicos con su grupo de música, Hollywood Vampires, se suma el rodaje de sus cuatro películas nuevas así como la preparación de la gira de promoción de la nueva entrega de ‘Piratas del Caribe’, que se estrena en mayo.

