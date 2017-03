Bronco vuelve a 'cabalgar'

Ciudad de México— Hace unos meses a Lupe Esparza se le encontró siendo conductor de Uber y se decía que sus días de músico habían acabado.Nada más alejado de la realidad pues tras su exitosa presentación junto a Bronco en la pasada edición del Vive Latino, el grupo regiomontano regresa a la escena musical con un material en vivo y con nuevos integrantes.Bajo el título ‘Primera Fila’, Bronco presentó su nuevo material discográfico a casi una década de ausencia musical y de haber tenido algunas pérdidas.La Ciudad de México fue testigo del regreso de este grupo, popular en los 80 y 90, aunque ahora fue distinto. De aquel grupo que llenaba estadios y aparecía en telenovelas, sólo quedaba Lupe Esparza y Ramiro Delgado.Se notó la ausencia de José Luis Villarreal, ‘Choche’, quien falleció en 2012 a los 55 años de edad por una cirrosis que padecía y la de Erick Garza Garza, quien ese mismo año fue asesinado tras ser secuestrado.Ahora el grupo llegó con material fresco y nuevos integrantes: el baterista Javier Cantú y los hermanos José y René Esparza, el primero en la guitarra y el segundo en el bajo.“Lo que buscamos es mantenernos con una propuesta fresca, con sangre nueva, no nos podíamos quedar en el Bronco que la gente conoció hace años, queremos seguir en esto y crecer así como lo ha hecho nuestro público”, comentó Esparza.“Bronco siempre ha sido una agrupación que le gusta fusionar”, comentó René, bajista, sobre su estilo musical, después de haber probado diversos géneros mezclando temas románticos, bailables, infantiles y mariachi.“No hacemos lo que otros hacen. Somos fieles a nuestra esencia, pero luchamos para hacernos contemporáneos. Bronco no se puede escuchar igual que hace treinta años, tiene que escucharse nuevo y actual”, hizo hincapié Lupe.El vocalista de la banda confesó que lo más difícil para seleccionar las canciones de su ‘Primera Fila’, producido por Sony Music e incluye un DVD videos y un documental, fue dejar fuera algunas de las más emblemáticas, aunque no especificó cuáles.Solamente se limitó a presumir las múltiples y variadas colaboraciones que tuvieron en este nuevo disco, entre las que figuran la participación de Cristian Castro y Julieta Venegas.También en el material de 19 temas se contó con la colaboración de León Larregui e Illy Kuryaki & the Valderramas y la banda infantil LemonGrass.“Siempre hemos querido ser fieles a nuestro estilo, no queremos hacer lo que otros hacen. Creo que estos amigos músicos que están en nuestro disco son lo mejor en cada uno de sus géneros y nosotros estamos agradecidos de que hayan aceptado estar con nosotros”, apuntó.

comentarios

