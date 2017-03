Lo desalojan por moroso

Los Angeles— Por si a Luis Miguel le hacía falta algún problema, ahora se le suma que deberá desalojar inmediatamente una casa que rentaba en California, pues un juez de la Corte ya ordenó su salida de la vivienda debido a que van varios meses que no paga una renta de 58 mil dólares mensuales, reportó el programa ‘Suelta la Sopa’.El problema comenzó hace unos meses cuando el llamado “Sol” dejó de pagar la renta de la lujosa casa. El incumplimiento del cantante surgió cuando acordó con el dueño de la propiedad que en lugar de pagar una renta mensual, ahora pagaría una renta cuatrimestral por adelantado aunque finalmente el intérprete nunca desembolsó el pago cuyo saldo asciende hasta ahora a 232 mil 560 dólares.Ante el retraso en el pago el propietario de la casa comenzó un proceso legal contra el artista, juicio que no resultó nada favorecedor para el boricua nacionalizado mexicano, pues el juez le ordenó el desalojo de la propiedad, aunque no quedó del todo claro lo que pasará con el más de cuarto de millón de dólares que el cantante adeuda. De acuerdo al programa de Telemundo, en la casa aún se encuentran algunas pertenencias del cantante, especialmente ropa.La demanda se suma a otros procesos en contra Luis Miguel, como el de Alejandro Fernández, quien le reclama casi siete millones de dólares, un ex empleado que le exige 50 mil dólares por concepto de indemnización, la denuncia de su compañía disquera Warner Music Latin y la de su ex manager William Brockhaus, quien le exige el pago de un millón de dólares.

