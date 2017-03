Salvará a la humanidad

Cargando

Los Angeles— Con una historia de anime japonés y una nueva recreación de la historia al estilo hollywoodense es como se eligió a la actriz Scarlett Johansson para interpretar al personaje de Motoko Kusanagi, la agente especial y líder de un grupo de especialistas dedicados a luchar contra el ciberterrorismo a través de la Sección 9, cuya misión es detener a los criminales más peligrosos y a extremistas que acampan a sus anchas, tratando de impedir avances en la integración de tecnología y biología e implantes que mejoren el cuerpo.‘Ghost in the Shell’ es un manga futurista, ambientado en un Japón ciberpunk de mediados del siglo 21, al que Dreamworks decidió apostarle en una nueva adaptación cinematográfica. El anime que en 1995 llevó el nombre de Mamoru Oshii y fue escrito por Jonathan Herman (‘Straight Outta Compton’) y Jamie Moss (‘Dueños de la Calle’), ahora la adaptación fue dirigida por Rupert Sanders el director de ‘Blancanieves y la Leyenda del Cazador’, quien ha dicho que buscó hacer lo más parecido a la original, pero también le quiso poner un poco de su esencia.Por su parte el director de la serie de anime, Masumune Shirow, ha quedado impresionado por el trabajo que se ha hecho a pesar de ser una adaptación hollywoodense en una historia japonesa. “La visión de Sanders es la mejor que ha visto para Ghost in the Shell en todo este tiempo. Estoy seguro de que esta va a ser la película más maravillosa de todas, de lejos”, expresó.Ante la buena crítica que ha tenido la cinta, uno de los reproches que se hicieron por parte de los fieles seguidores del anime es que eligieran a una elenco con actores blancos en lugar de poner a actores asiáticos, pero ante esto Johansson señaló que ha sido un gran reto poder encarnar este personaje animado. “Es fantástico tener esta diversidad, hay que tener puntos de vista diferentes y distintas perspectivas”, dijo la actriz al defender su personaje.Más cerca a la realidadque al futuroAl ser una historia futurista la actriz señaló en una entrevista que la vida esta acercándose mucho a lo que sucede en la cinta, donde se combate la inteligencia artificial, el derrumbe de la privacidad y la invasión tecnológica.“Estamos todos aterrorizados por el futuro, ¿por qué seguimos caminando en esa dirección? Creo que el entorno creado en Vigilante del futuro es tan convincente que no parece que esté muy lejos de nuestro alcance. Nos da ideas para reflexionar”, comentó la actriz. El elenco está integrado por Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbæk y el músico Tricky.

comentarios

