Dan detalles de la nueva ‘Jumanji’

Las Vegas— Por estos días se celebra la famosa CinemaCon en Las Vegas, evento que reúne a numerosos actores de la industria cinematográfica y donde además, se revelan detalles de los más esperados estrenos de la pantalla grande.En esta cita, Sony Pictures entregó más información acerca de la renovada ‘Jumanji’: remake de la famosa película de 1995 protagonizada por Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst y Bradley Pierce.La empresa anunció el nombre oficial de la cinta, que será ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’, y adelantó parte de la trama, que tendrá un gran giro. La historia parte con un profesor que en castigo, envía a cuatro alumnos a limpiar el sótano del colegio. Allí, los jóvenes encuentran una consola donde hay un videojuego llamado Jumanji. Al iniciar el juego, son transportados a una jungla, donde los actores Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan serán los avatares.Esta información llegó junto a un breve video adelanto mostrado en Cinemacon, donde se pudo ver escenas que recuerdan el filme original, como la estampida de rinocerontes, y referencias a Alan Parrish (Williams), cuya participación previa en el juego será clave en algunas escenas.Pues a pesar de los cambios, el equipo tras el filme considera que esta película es una secuela (y no un remake), y un homenaje al proyecto que hace más de 20 años encabezó el fallecido Robin Williams.

