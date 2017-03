Van por más

Después de pasar algunos meses enfocados en componer ocho canciones nuevas los integrantes de la agrupación fronteriza Vinyl están a pocas semanas de regresar al estudio para grabar su segundo álbum de manera profesional.La segunda producción de los juarenses llevará por nombre ‘Camaleón’ y contendrá canciones como ‘Waiting for You’ y ‘Trascendental’ que compuso el vocalista de la banda Manuel Martínez.Los integrantes de la banda esperan acercarse más a su sueño de convertirse en la agrupación que marque una tendencia en la música alternativa mexicana y no en una más que sigue la que ya existe.Eduardo Apodaca, baterista de la banda, comentó que también sueñan con poder llegar a un día ser una agrupación que no tenga un tope y romper los limites que ahora existen para los artistas que se dedican a hacer música en español de géneros alternativos.El guitarrista David Méndez aseguró que se han ganado el cariño del público juarense a base de mucho esfuerzo y constancia, ya que afirmó que nunca les ha faltado la energía para ir presentarse a cuantos foros los han invitado.Manuel Martínez reconoció que es complicado lograr que les abran las puertas de algunos lugares por tocar música propia, ya que según dijo en la mayoría de los lugares en donde permiten presentar música en vivo prefieren bandas que toquen ‘covers’.Los fronterizos planean estrenar su segundo disco antes del mes de septiembre, y aseguraron que al igual que su primera producción estará disponible en todas la plataformas digitales.Al respecto de su música el vocalista aseguró que ellos ven sus canciones como una parte del material de plástico llamado vinil, que se puede moldear y pegar sobre cualquier superficie, ya que comentó que sus temas son la manera en que ellos tienen de darle forma a sus pensamientos y sueños.

