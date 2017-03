Compartirán experiencias

Experiencias, consejos e historias compartirán hoy tres de los fundadores de diferentes agrupaciones del teatro de títeres de esta frontera en el Museo de Arte de Ciudad Juárez.Los titiriteros Jesús García del grupo La Charca, Efraín Astorga fundador Makiloko Machin Marionetas y Eduardo Díaz del Teatro de Títeres Huirzilin impartirán una charla a las 6:00 p.m. con todas las personas que estén interesadas en su oficio.El evento será realizado como parte de las celebraciones del Día Mundial del Títere que se celebra desde el 2003, cuando la Unión Internacional de Marionetas oficializó el 21 de marzo como la fecha en que celebre al oficio.Efraín Astorga comentó que a la charla serán bienvenidos todos aquellos que quieran saber más de los títeres, pero también las personas que se dedican a la actuación, las artes plásticas o a la dramaturgia, ya que aseguró que esas disciplinas son esenciales en el arte de las marionetas.El titiritero Eduardo Díaz, que se dedica a hacer teatro de marionetas en la calle, comentó que compartirá experiencias que van desde presentaciones que ha hecho para niños, hasta ocasiones en que elementos de policía le han pedido que les haga un show de manera espontánea.“Los títeres son atractivos por sí mismos”, comentó Jesús García, que aseguró que ha habido ocasiones que hasta en el cruce internacional los agentes de migración le han pedido que les preste los títeres para probárselos.“El títere se vuelve una extensión de ti, creas personajes que los adoptas como tuyos”, aseguró Eduardo Díaz, además de que confesó que para poder hacer la voz de uno de sus personajes tiene que estar en el contexto de una presentación y no sólo por que se lo piden.Los titiriteros coincidieron en que llevar a cabo su oficio no es algo sencillo, ya que no siempre tienen que hacer las obras que quieren, sino que hay veces en que las instituciones o empresas que los contratan les piden algo en específico a lo que se tienen que adaptar.La creatividad para escribir una obra, crear personajes y formular historias con diversas enseñanzas es algo que los tres titiriteros dominan y compartirán con los asistentes a su conferencia.La charla con los titiriteros será gratuita y tendrá una duración aproximada de una hora y media, además de treinta minutos extras en los que planean atender las preguntas de los asistentes.Los profesionales del teatro de títeres aseguraron que la plática también puede ser una oportunidad para que algún interesado se una a cualquiera de las agrupaciones que estarán representadas en el evento.• Hoy a las 6:00 p.m.Museo de arte de Ciudad Juárez• Entrada libre

