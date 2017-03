Hija de Eminem supera las dos décadas

Los Angeles— Hailie Scott es una chica de 21 años, sencilla y muy estudiosa, al menos eso dicen quienes la conocen y por lo que postea en sus redes sociales.La joven lleva una vida relativamente normal como estudiante en la Universidad Estatal de Michigan, publicó el Daily Mail. Y su cuenta de Instagram muestra a una mujer feliz y saludable a quien le gusta pasar tiempo con su novio y postear fotos de sus viajes de fin de semana, muchos ni siquiera podrían imaginar que su padre es uno de los cantantes de hip hop más famosos del mundo.En el 2014, Hailie se graduó de la preparatoria Chippewa Valley en Michigan y agradeció a sus padres su influencia en su vida, ."Mi madre y mi padre me han impulsado a ser la persona que soy y me han dado todo el apoyo para alcanzar lo que he logrado", dijo la hija de Kim Scott y Marshall Mathers III, mejor conocido como Eminem.La chica obtuvo el prestigioso estatus Summa Cum Laude que se les otorga a quienes consiguen un promedio de calificaciones de 3.9 o más en la escuela en el municipio de Clinton, en Michigan.Mantuvo las altas calificaciones mientras realizaba numerosas actividades extracurriculares, incluyendo la Sociedad de Honor Nacional, el Club de Arte, el Key Club, el voleibol y el consejo estudiantil.La mamá de Hailie se casó con Eminem en 1999, sólo para pasar por un desagradable divorcio dos años después. Se volvieron a casar en el 2006, pero esa vez el matrimonio duró menos de un año.

