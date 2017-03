‘Llena’ Andrea los zapatos de Paquita

Monterrey— Cuando Andrea Ortega-Lee iba a las fiestas con karaoke tomaba el micrófono y siempre cantaba ‘Rata de Dos Patas’, de Paquita la del Barrio.Ahora tiene el reto de dar vida a Francisca Viveros Barradas, personaje que obtuvo gracias a su físico, en la serie sobre la vida de la cantante, que será estrenada en abril a través de Imagen TV."No sé si me parezco, pero luego me veo en las imágenes y digo: 'sí, sí soy'. El trabajo de vestuario, maquillaje y caracterización es extraordinario", contó Andrea, de 31 años."Es una responsabilidad enorme interpretarla, porque, claro, el personaje de Paquita es muy querido por México, es icónico, pero me causa alegría y un honor tremendo".La actriz, comediante y comunicóloga, entró por la puerta grande en el cine al ser la protagonista de la película ‘Ella Es Ramona’, a cuyo casting asistió por consejo de Eugenio Derbez.Fue en noviembre pasado cuando empezó a trabajar en esta producción de Sony que ha sido anunciada hasta el momento como ‘Las Verdades Bien Cantadas, Paquita la del Barrio’ y que aún no se termina de grabar."Siempre he sido rellenita y, por lo general, he interpretado papeles que son así; de hecho, no me gusta usar la palabra 'rellenita' como para suavizar el tema. Estoy gorda y está bien. Es algo que soy y me ha ayudado en mi carrera".Lejos de verse afectada por ser una actriz de talla 12, indicó, es su figura lo que la ha llevado a tener un estelar en cine, con ‘Ella Es Ramona’, después entrar en la serie ‘Su Nombre Era Dolores, la Jenn que Yo Conocí’, sobre Jenni Rivera, dando vida a su hija Jackie, y ahora interpretar a Paquita la del Barrio."Justo ahora que están haciendo estas series biográficas con gente que es real, con personas que existen en el mundo de verdad, es una buena oportunidad para que personas con toda clase de físico podamos tener papeles importantes", declaró.Andrea dejó claro que en su caso su físico la ha ayudado a tener ciertos personajes."No estoy usando botarga (para ser Paquita), también algunos vestuarios hacen que el cuerpo se vea distinto", agregó.