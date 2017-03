Tachan a Ivanka de vecina problema

Ciudad de México— Apenas acaban de llegar a Washington e Ivanka Trump y su marido Jared Kushner ya se echaron de enemigos a sus nuevos vecinos.En ese lugar también el ex presidente Barack Obama se mudó al dejar el cargo.El director general de Amazon, Jeff Bezos, tiene una casa en el vecindario.Otro nuevo residente es el actual secretario de estado, Rex Tillerson.Los residentes del área de Kalorama les entregaron una carta escrita a mano dándoles la bienvenida a Washington, donde se trasladaron con sus tres hijos.A pesar de que la hija del presidente no contestó a la nota, no se ofendieron y comprendieron que la agitada vida social de Ivanka y su familia les ocupaban la mayor parte de su tiempo, relató el diario ABC.Pero tanto Friedman, una abogada que vive en la casa contigua, como el resto de vecinos empezaron a sentirse incómodos cuando aparecieron señales en su calle que impedían el estacionamiento de vehículos, para reservar gran parte de la avenida a los inmensos coches del servicio secreto y de seguridad de la familia del presidente.Además, dicen que los familiares del presidente Trump dejan bolsas de basura en la acera durante días."Ha sido un circo desde que se mudaron", dijo a la agencia AP Marietta Robinson, quien vive al otro lado de la calle."A veces hay 10 carros afuera. Han tomado completamente toda la calle, como si tuvieran la autoridad", declaró enfadada esa misma vecina.al diario The Washington Post.Tras una serie de negociaciones entre el alcalde y el servicio secreto, se retiraron las señales para que cualquier persona pudiese aparcar su coche en los alrededores de la mansión.La residencia, valorada en 5.5 millones de dólares, fue comprada en diciembre por una empresa vinculada a un multimillonario chileno.La compañía se la renta a Trump y Kushner, quienes se mudaron justo después de que el padre de ella asumió la presidencia de EU.Los vecinos, con mansiones de cuatro y cinco pisos, están acostumbrados a los residentes famosos.

