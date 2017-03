Adaptación mexicana de '3 idiotas' llega al cine

Ciudad de México– A veces seguir los sueños para conseguir la felicidad implica romper algunas reglas, o eso es lo que dice la película ''3 idiotas'', sobre un grupo de amigos que encuentran su verdadera vocación metiéndose en enredos en la universidad.Protagonizada por Alfonso Dosal, Christian Vázquez, German Valdez y Martha Higareda, la cinta de Carlos Bolado ("Bajo California'', ''Colosio'') se estrena en México el viernes.Se trata de una versión de la película de Bollywood ''3 Idiots'' de Rajkumar Hirani, de 2009. Ambas comparten a Vinod Chopra como productor.Pancho, Felipe y Beto no son precisamente los estudiantes ejemplares, pero gracias a su ingenio cambian la manera de pensar de su estricto profesor Escalona (Rodrigo Murray).''Los maestros tienden a ser muy duros y revelarte contra el maestro no está mal, siempre y cuando tengas un fundamento, que es un poco de lo que habla la película'', dijo Dosal, quien interpreta a Pancho, el líder de este trío, el lunes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.''Sí hay que cuestionar y criticar, pero hacerlo con bases'', añadió.La experiencia universitaria para estos actores fue muy diferente en la vida real, pues la pasaron prácticamente metidos de lleno en su profesión artística.''Mis 19 fueron en un camión de Guadalajara a la Ciudad de México justo para buscar oportunidades de ser actor. Yo nada más venía a probar suerte un mes y ese mes se convirtió casi ya en 12 años'', dijo Vázquez, quien da vida a Felipe, el primero de su familia en estudiar en la universidad. ''Entré a la U de G (Universidad de Guadalajara), pero así como entré me escapé''.Dosal trabajaba como director de casting mientras estudiaba y hacía teatro, buscando concentrarse al máximo en su profesión.''Es un mercado muy competido y mucha gente quiere ser actor'', dijo. ''Es una carrera en la que necesitas trabajar mucho y necesitas concentrarte y provocar que las cosas sucedan''.Valdez, en tanto, estaba muy convencido de su profesión y ya trabajaba para cuando tenía 20 años, a diferencia de su personaje, Beto, cuyo padre lo obliga a estudiar ingeniería cuando él siente una verdadera pasión por la fotografía.''Quedarte en el cajón, como tú dices, quiere decir que estás satisfaciendo necesidades no personales, sino necesidades de alguien más, de un maestro, de un amigo, de tu pareja, de tus papás. Lo primero es encontrarse a uno mismo y tratar de satisfacer tus necesidades'', dijo Dosal sobre el mensaje de la película.''Nunca quedarte en un punto, siempre seguir adelante y adelante'', agregó Valdez.Los tres proyectan en pantalla una química de amigos del alma. Para lograrlo, dijeron, trabajaron largas horas fuera de cámara.''La película hablaba de amistad, de un valor que todos lo han sentido, entonces lo teníamos que ver'', dijo Valdez. ''Lo que hicimos fue tener reuniones muy serias, súper serias, en donde solo checábamos el guion, cada coma, cada matiz'', agregó en broma mientras sus compañeros mencionaban algunas cervezas de por medio.Higareda interpreta a Mariana, la chica por la que muere Pancho pero que tiene un novio adinerado y déspota (Sebastián Zurita). Vadhir Derbez da vida a Isidoro, un compañero de clase que les copia un proyecto final y sufre graves problemas intestinales.''Muchas veces cuando intentas ser original es un camino mucho más difícil, pero la recompensa es mucho más grata y puedes hacer cosas que realmente te gustan'', dijo Zurita sobre el caso de Isidoro.Mientras el filme indio original de casi tres horas incluye varios números musicales, en la adaptación mexicana la música no tiene un papel tan protagónico, aunque sí hace un guiño a las producciones de Bollywood con una coreografía.''Cambia mucho en forma pero creo que en fondo no'', dijo Dosal. ''Son países distintos, con condiciones distintas, con una cultura completamente distinta, pero al final del día son valores universales de lo que habla la película''.

