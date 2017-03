Flecha ‘cazazombies’ a Krueger

Los Angeles— Tras un año de rumores, Norman Reedus y Diane Kruger han sido captados en las calles de Nueva York besándose y tomados de la mano.La estrella de la serie ‘The Walking Dead’, donde caracteriza el papel del indomable Daryl Dixon, y la actriz alemana salieron de la casa de él y caminaron hasta un bar, donde permanecieron durante unas cuatro horas.A la salida, la pareja de enamorados salió muy sonriente, cogidos de la mano e hicieron una larga parada (media hora) en una esquina en la que se besaron apasionadamente.A principios de este mes, Kruger fue vista caminando por las calles de Barcelona, donde Reedus inauguró una exposición fotográfica.El mes pasado, el actor de 48 años y la intérprete de 40 fueron fotografiados descargando bolsas y cajas de un Porsche en Manhattan.Desde hace tiempo ambos se siguen mutuamente en Instagram.La primera vez que se habló de romance entre la estrella televisiva y la ex de Joshua Jackson fue en diciembre de 2015, cuando The New York Daily News aseguró que los tortolitos fueron vistos juntos en un pub mientras el novio de la intérprete se encontraba en el extranjero.En julio de 2016, Kruger y Reedus asistieron a una fiesta con motivo del 4 de julio. Dos semanas más tarde, el representante de la actriz dijo que su cliente y Jackson habían terminado su relación tras una década juntos.La estrella de ‘Dawson’s Creek’ y ‘The Affair’ habría rehecho su vida sentimental con una mujer morena desconocida con la que fue fotografiada hace unos días.

