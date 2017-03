En riesgo de perder el Nobel

Londres— La Academia Sueca informó que no tiene noticias del cantautor estadounidense Bob Dylan sobre la conferencia de recepción del Nobel de Literatura que debe pronunciar antes del 10 de junio para recibir el premio y 900 mil dólares.Cuando esta institución descartó en noviembre un acto alternativo a la tradicional conferencia del ganador del premio por la negativa de Dylan a viajar a Estocolmo, mostró su esperanza de que el cantautor pudiese recoger el galardón cuando actuase en Suecia en primavera, aunque sigue sin recibir confirmación del artista."La Academia Sueca comunica que no ha tenido lugar ninguna conversación telefónica con Bob Dylan en los últimos meses. Dylan es consciente de que la conferencia de recepción debe celebrarse a más tardar el 10 de junio si quiere recibir la dotación económica", señaló hoy en su blog su secretaria permanente, Sara Danius.Aunque no es necesario que el galardonado acuda en persona a Estocolmo, sí debe realizar una conferencia para poder recibir el premio y el dinero.La Academia se mostró no obstante ilusionada con los conciertos de Dylan en Estocolmo, si bien recordó que las fechas estaban fijadas mucho antes de que le fuera otorgado en octubre pasado el Nobel de Literatura 2016.Dylan había anunciado semanas después que no acudiría ni a la conferencia de aceptación del premio ni a la ceremonia de entrega de los Nobel, aludiendo a compromisos previos, aunque envió un discurso de agradecimiento que fue leído por la embajadora de Estados Unidos en Suecia en el banquete de honor de los galardones.El músico fue reconocido con el Nobel por crear nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, una elección sorprendente por ser la primera vez que se premiaba a un cantautor.

