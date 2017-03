Cambia de rostro

Los Angeles— Alicia Vikander dará vida a Lara Croft en la gran pantalla en la nueva entrega de la saga ‘Tomb Raider’, cuyo estreno está previsto para marzo de 2018 . Tras la filtración inicial de algunas imágenes por parte de The Daily Mail en las que se podía ver a la actriz sueca en plena acción en la piel de la superheroína, la productora del filme ha decidido publicar un avance de las nuevas peripecias de la popular arqueóloga que en el pasado fue interpretada por Angelina Jolie.Vikander, oscarizada por su trabajo junto a Eddie Redmayne en ‘La Chica Danesa’, recoge así el legado de la ex de Brad Pitt que llevó a la pantalla a la heroína de videojuegos en dos ocasiones: 2001 y 2003.En las imágenes dadas a conocer por MGM y Warner Bros no se aprecian diferencias sustanciales en cuanto al atuendo de la superheroína, que en esta entrega aparece retratada como una joven de 21 años. La acción se sitúa siete años después de la desaparición de su padre, en una etapa en la que Croft se niega a hacerse cargo del imperio empresarial de su familia.Dirigida por el realizador noruego Roar Uthaug (La ola), la tercera película de la serie contará también con los actores Dominic West, Walton Goggins y Daniel Wu. Su estreno ya tiene fecha: Lara Croft volverá a los cines el 16 de marzo de 2018.

