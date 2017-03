Extirpan tumor a José Alonso

Ciudad de México— A sus 69 años, José Alonso es fiel a sus buenas costumbres, como el ejercicio, así como a malos hábitos, el cigarro, por ejemplo, que ya comienzan a pasarle la cuenta.El actor reveló que hace menos de medio año le fue detectado y extirpado un tumor.“Esto no lo he dicho públicamente, pero ya lo puedo decir. Me cobró la factura, tuve un problema de un tumor benigno en esta parte de aquí”, dijo en entrevista, señalando el lado izquierdo del cuello, debajo de la oreja.“Analizaron el tumor y era benigno, entre comillas, porque cualquier tumor que tengas adentro no tiene nada de benigno.“Entonces el doctor me dijo: ‘lo podemos dejar ahí y no pasa nada, pero a lo mejor en siete meses se desarrolla y se puede agrandar y entonces va a ser más difícil operarte. O podría convertirse en maligno”, contó en entrevista.Por ello, fue sometido a una cirugía de cinco horas, de la cual no había querido hablar para evitar escándalos, o decía que se trataba de una bolita de grasa.Más motivado que nunca, Pepe Alonso regresa al teatro después de 24 años de no hacerlo. En la obra ‘Jugadores’ comparte créditos con otros grandes: Patricio Castillo, Juan Carlos Colombo y Héctor Bonilla, bajo la dirección de Luis Eduardo Reyes.Con un libreto del dramaturgo Pau Miró, la puesta en escena cuenta la historia de cuatro amigos de la tercera edad que se juntan a convivir y jugar poker, hasta que uno de ellos se ve envuelto en un problema y los demás deciden ayudarle robando un banco.Con mucho humor de por medio, José Alonso da vida a un actor desempleado que vive frustrado por la mala racha de su carrera al final de su vida.Jugadores será la obra inaugural del Teatro Royal Pedregal a partir de este viernes.