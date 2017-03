Viene Ringo y su banda de estrellas

El ex baterista de The Beatles, Ringo Starr, informó ayer que realizará 19 conciertos por la unión americana entre los que se encuentra una presentación en el teatro de Abraham Chávez de El Paso.El esperado concierto del ex Beatle en esta frontera se realizará el lunes 30 de octubre y según informaron empleados del teatro aún no hay fecha para que los boletos salgan a la venta.Nueva York, Atlanta, Las Vegas y Austin serán otras de las ciudades en donde el británico se presentará con su gira ‘Ringo Starr and his All-Starr Band’, en la que comparte el escenario con otras grandes figuras del rock.“Me encanta tocar con esta banda, no puedo decir lo mucho que me gusta y ahora estamos de vuelta en el camino”, menciona el comunicado con el que Starr anunció la gira y añade “el sueño aún se está desarrollando”.La agrupación que acompaña al ex integrante de la banda que cambió la historia de la música, está compuesta por músicos como el guitarrista de la banda Toto, Steve Lukather, el tecladista de Journey y Santana, Gregg Rolie, el bajista y vocalista de Mr. Mister, Richard Page, el saxofonista Warren Ham, el baterista Gregg Bissonette y el multinstrumentista Tedd Rundgren.La agrupación Ringo Starr y His All-Starr Band fue creada por el baterista en 1989, luego de que The Beatles se desintegrará en abril de 1970, la nueva banda de Ringo ha realizado decenas de giras y ha producido 12 diferentes materiales discográficos diferentes.Durante los conciertos de la banda Starr acostumbra levantarse del banco de la batería, dejar las baquetas por unos minutos para tomar el micrófono para divertirse con el público al interpretar algunas canciones como ‘Yellow Submarine’.