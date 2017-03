Presumen complicidad con Jass

AgenciasGuadalajara— Los músicos de Playa Limbo, Jorge Corrales, Ángel Baillo y Servando Yáñez, coincidieron en señalar que no se equivocaron al invitar a Jass Reyes a la agrupación, en sustitución de María León. La cantante juarense tuvo un exitoso debut con la agrupación popera, hace unas semanas en Salamanca, Guanajuato.“Nuestro primer ‘show’ de este año lo realizamos recientemente en el estadio de Salamanca, Guanajuato, y nos encantó cómo la gente coreaba nuestras canciones y fue muy emocionante cómo recibieron a Jass y nosotros nos sentimos muy bien en el escenario, hubo mucha complicidad y pues creemos que arrancamos con el pie derecho y ahora vendrán muchas cosas muy interesantes”, comentó el tapatío Servando Yáñez, pionero de Playa Limbo.Jass Reyes dijo que se ha sentido muy a gusto y sobre todo muy integrada y metida con esta nueva aventura musical en su carrera. “Muy bien, feliz, tuvimos nuestro primer show y de verdad que me emocioné al recibir el cariño del público y te das cuenta que al final la gente conecta con las canciones del grupo y pues estamos muy felices con esto”.La ex participante de ‘La Voz... México’, añadió que este año ha sido de mucha fortuna, pues recién regresó de Viña del Mar donde ganó el premio a la Mejor Intérprete de la competencia, representando a México.“Este logro habla de la calidad de cantante que tenemos en Playa Limbo y la verdad estábamos muy emocionados de todo el proceso y luego del resultado del concurso y afortunadamente se trajo una Gaviota para México y pues nosotros estamos muy orgullosos de que Jass sea parte del equipo”, dijo Servando Yáñez.El bajista de la agrupación, el español Ángel Baillo, compartió que a finales de este de marzo, Playa Limbo dará a conocer su nuevo sencillo, ya con la voz de Jass Reyes.“El día 30 saldrá el primer sencillo ya con los cuatro integrados, es una canción muy linda y estamos muy emocionados porque además hemos grabado ya el video, y pues todo pinta muy bien y esto augura otro buen año para Playa Limbo”, concluyó.

