Caída lo manda al hospital

Ciudad de México— Un mal paso llevó a Héctor Suárez al hospital. El actor sufrió un accidente el sábado al caerse en el Aeropuerto de la Ciudad de México y fueron tal las lesiones que sufrió en la cara, que requirió ser internado.A través de sus redes sociales, Suárez, de 78 años de edad, habló del percance y ofreció disculpas al público de Hermosillo y Guaymas, Sonora, donde tenía programadas funciones de ‘Los Locos Suárez’ y que se vio obligado a cancelar por su hospitalización.“Resulta que en la mañana (del sábado) fui al aeropuerto a dejar a mi hija Julieta, me caí, me di un golpe espantoso en la cara, traigo un hematoma en la quijada y pues estoy muy enfermo y los doctores me prohíben trabajar en los próximo días.“Yo he sido un profesional, he ido a Hermosillo, he ido a Guaymas y jamás les he fallado, en el momento en que me sienta bien, que no va a pasar de cuatro o cinco días, reprogramamos y les prometemos que estamos con ustedes.“Ruego, por favor, comprensión, que me disculpen, las cosas pasan por algo...”, expresó el actor en el video que grabó por la tarde del sábado desde su cama del hospital.Además del hematoma en la mandíbula, el actor también presentaba heridas detrás de la oreja.No dio más detalles del accidente, ni tampoco comentó quién lo llevó al hospital.