Duda Adele sobre volver a salir de gira

Auckland, Nueva Zelanda– Puede que los seguidores de Adele que no llegaron a verla en su actual gira mundial no tengan la suerte de hacerlo en el futuro.De acuerdo con The New Zealand Herald, la cantante le dijo al público en Auckland que podría no volver a hacer un tour mundial."Salir de gira no es algo en lo que sea buena, el aplauso me hace sentir un poco vulnerable. No sé si volveré a salir de gira. La única razón por la que lo hice es por ustedes. No estoy segura si hacer un tour es lo mío. El mayor logro en mi carrera es esta gira", dijo la inglesa.Era su último concierto antes de que termine formalmente la gira en su natal Londres, donde tiene previstas cuatro presentaciones en el Wembley Stadium este verano.Adele cantó este domingo bajo una lluvia torrencial al aire libre. Fotografías muestran a la estrella británica con la ropa empapada en parte del concierto y también usando un poncho de plástico."Acabo de pasar dos horas en peluquería y maquillaje para nada", la cantante bromeó.