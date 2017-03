Le tocó sufrir

Ciudad de México— Andrew Garfield solía ser conocido por sus papeles en ‘La Red Social’ (2010) y ‘El Increíble Hombre Araña’ (2012), pero últimamente se ha entregado a roles dramáticos en los cuales toma el papel de mártir por una causa, ya sea por convicción o porque estaba escrito en el destino del personaje.Este giro en su carrera comenzó en el 2016, con el estreno de la película ‘Hasta el Último Hombre’, en la que Garfield interpreta a Desmond Doss, un militar estadounidense, miembro del cuerpo de auxilio en la Segunda Guerra Mundial, cuyas creencias no le permitían usar un arma.Basada en una historia real, el personaje de Garfield sufre acoso por parte de sus compañeros y demás oficiales, pues consideraban su actitud como antipatriótica."El personaje fue irresistible, fue una de esas historias que tocó un nervio dentro de mí", comentó el actor para una entrevista con la revista TIME.Pero para Garfield, el papel trascendía cualquier ideología específica."Para mí era vital que la cinta comunicara que la fe de mi personaje era más profunda que cualquier dogma", añadió el actor.La cinta, dirigida por Mel Gibson, tuvo gran aceptación y la interpretación de Garfield mereció una nominación al Oscar.Pero eso no sería suficiente para el actor. Ese mismo año, Garfield estelarizó la película ‘Silencio’, junto con Adam Driver.La cinta, dirigida por Martin Scorsese, narra la historia de dos misioneros jesuitas que fueron torturados en Japón y posteriormente considerados mártires por la Iglesia.Igualmente basada en una historia real, la cinta no fue sólo demandante para Garfield durante el rodaje, sino también durante los meses que le dedicó a la preparación del personaje."Si hubiera tenido 10 años para prepararme para este papel, no habría sido suficiente", dijo el actor en una entrevista para The New York Times."Me envolví completamente en la espiritualidad jesuita. Para cuando llegamos a filmar a Taiwán, prácticamente se me desbordaba", añade.El actor, de religión judía, se tomó su papel en serio.Scorsese esperó unos 20 años para la realización de esta película, pero al iniciar el casting sabía que quería a Garfield para el papel protagónico."Andrew llegó al punto en el que podía opacar en cuanto a conocimiento jesuita a un jesuita de verdad", añade el afamado director en la misma entrevista.Pero Garfield parece estar en una misión de dolor o expiación.El actor acaba de terminar el rodaje de la película ‘Breathe’, la cual se encuentra en postproducción, bajo la dirección del actor Andy Serkis, quien debuta como cineasta.En la cinta, que se promueve como una historia de amor inspiracional, interpreta a Robin, un brillante e intrépido joven cuya vida toma un dramático giro cuando enferma de polio, dejándolo paralítico.El estreno mundial del filme se espera para finales de este año, muy a tiempo para las nominaciones al Oscar. Aún no hay fecha para México.Otra película que está en postproducción es ‘Under the Silver Lake’, un thriller sobre un crimen situado en Los Angeles moderno. La trama se ha estado guardando en secreto pero, como vemos a este muchacho, muy probablemente también sufrirá.