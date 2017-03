Blue Demon la sacó de su zona segura

Ciudad de México— Las fórmulas de siempre le aburren y le huye a los papeles fáciles. Repetir no es lo suyo y caer en lo simple le causa pavor. Así es Ana Layevska, actriz que vive persiguiendo desafíos que la saquen de la zona de comodidad, tal como lo hizo la serie de ‘Blue Demon’, que actualmente se puede ver en la plataforma de Blim.Aunque terminó de grabar la serie el año pasado, para Layevska ‘Blue Demon’ es un producto que logró romper con la barrera del tiempo gracias a su calidad. “Y eso es lo que me alegra. Que la gente hable de ella después de que la grabamos es la mayor recompensa”, apunta.La historia de un luchador que pasó a la historia gracias a sus hazañas sobre el ring tiene más mucho más en común con la actriz de lo que muchos podrían imaginar. Acostumbrada a ir de historia en historia y cambiar de piel siempre, Ana encuentra un paralelismo entre quienes se suben al ring y suben al escenario: “Es una carrera extraña, pero se disfruta al máximo”.“Disfruto cada papel en el que me meto, por eso gozo tanto ser actriz, porque aunque tiene sus momentos extraños, me gusta lo que hago, ¡me gusta demasiado a veces! (risas). No podría negarme jamás a hacerlo”.¿Las razones de su adicción? Para Ana tiene mucho qué ver con el crecimiento que ofrece cada papel que acepta. “Eso es lo que te dan los buenos proyectos, un crecimiento y de paso, una historia que se queda con la gente. Por eso acepté ser parte de ‘Blue Demon’, porque es una serie desafiante, atractiva y competitiva, tanto para quienes la hicimos como para quienes la observan”.La serie de ‘Blue Demon’ es protagonizada por Tenoch Huerta, quien encarna a Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido sobre el cuadrilátero como Blue Demon, junto con Ana Brenda Contreras como Goyita, su amor incondicional, Joaquín Cosío interpretando a Ignacio Vera su entrenador, además de Tomás Goros como Efraín Lagarraña, Alejandro de Marino como Franklin, Ianis Guerrero como Carlos Viento Negro y Ana Layevska como Silvia.Silvia es esposa de Carlos Ruíz, a quien conoció mientras estudiaba inglés en Texas. Aunque Carlos en apariencia no tiene ojos más que para ella, la aparición de una misteriosa mujer cubana causa un terremoto en su relación, y una transformación en la propia Silvia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.