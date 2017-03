Disfruta a sus mellizos

Ciudad de México –A poco más de un año de haberse convertido en madre por primera vez, Elizabeth Álvarez se declara enamorada de sus mellizos, Máxima y León, producto de su relación con Jorge Salinas. Y, aunque admite que ha sido un proceso agotador, es también la experiencia más gratificante de su vida."Y más ahora, que ya empiezan a hacer sus gracias, sus cosas: se quitan el chupón, se pelean, dicen 'mamá' y 'papá. Este momento es extraordinario y feliz. Estamos llenos de felicidad", compartió la actriz.La plenitud se refleja en su rostro y en su cuerpo, pues ya recuperó por completo su figura, y sin necesidad de dietas y ejercicios. Ser mamá de tiempo completo es más que suficiente."Hoy me levanté a las 5:40 horas para el primer biberón, y ve qué horas son y aquí seguimos. No estoy siguiendo ningún régimen, pero ya quiero volver a hacer mis ejercicios y mi yoga", compartió en entrevista.Y es que prácticamente desde que nacieron, ella se hace cargo de todas las actividades de los mellizos, como bañarlos y hasta llevarlos a clases de música, en las que el varoncito ha demostrado su vena artística."Mas que nada, es para que los niños convivan, no es que vayan a aprender música desde ahorita. Pero a León le encanta."Mira, que sean lo que Dios quiera y que estén felices. Ellos deben tener sus actividades porque si no, en casa se aburren, pobrecitos. Hay que sacarlos, y no los podemos llevar a muchas áreas verdes por la contaminación", explicó.La juarense aseguró que no se agobia por proteger la identidad de sus pequeños, así que trata de realizar sus actividades cotidianas sin preocuparse que sean captados por las cámaras."Nosotros no nos cuidamos de los paparazzi porque yo soy la primera en subir las fotos al Twitter, la primera en publicarlas para compartirlas con el público y la gente que nos quiere".

