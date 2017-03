Evitan problemas en EU

Monterrey.- Emmanuel y Mijares no quisieron arriesgarse: debido a retrasos en obtener sus visas de trabajo para Estados Unidos cancelaron conciertos que ya tenían pactados.“Por un retraso en la obtención de sus visas, el concierto de Emmanuel y Mijares programado para el 31 de marzo ha sido reprogramado para el 31 de agosto. Los boletos de marzo serán validos para la nueva fecha”.A principios de mes, los comediantes mexicanos Carlos Bonavides, Yered Licona ‘La Wanders Lover’, Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ y Nora Velázquez ‘Chabelita’ fueron castigados con la prohibición de visitar Estados Unidos en un lapso de cinco años por cruzar el país con visa de turista cuando aparentemente iban a trabajar.Tal vez por esta razón, Emmanuel y Mijares prefirió posponer hasta el 31 de agosto un concierto que darían el próximo fin de semana en el Toyota Center, de Houston.Los intérpretes, que planeaban presentar su ‘Two’r Amigos’ en esta ciudad texana el 31 de marzo, también cancelaron su show del 2 de abril en Stockton, California, según el reporte en Ticketmaster.com; este concierto no lo han reprogramado.La empresa Alma Show Producciones, que maneja las fechas de los artistas, publicó un comunicado en su cuenta de Facebook para avisarle a los fans texanos que los artistas no se presentarán como estaba pactado.“El concierto del 31 de marzo en el Houston Toyota Center se reprograma para el mes de agosto. Ofrecemos una disculpa a quienes esperaban ver a Emmanuel y Mijares este fin de mes, pero por causas ajenas a los artistas se tuvo que reprogramar la fecha. ¡Nos vemos en agosto, Valle de Texas!”, informan en el comunicado.Aunque Emmanuel y Mijares no dijeron las razones del retraso, el Toyota Center sí explicó el motivo.“Por un retraso en la obtención de sus visas, el concierto de Emmanuel y Mijares programado para el 31 de marzo ha sido reprogramado para el 31 de agosto. Los boletos de marzo serán válidos para la nueva fecha”, publicó el Toyota Center en su página oficial.El recinto también ofreció la opción del reembolso para quienes así lo deseen.

