Le debe todo a Selena

Monterrey— Selena muere, luego vive eternamente y Jennifer Lopez es la más beneficiada.Están por cumplirse 22 años del asesinato de la ‘Reina del Tex- Mex’ y dos décadas del estreno de su cinta biográfica que fue el punto de inflexión para la carrera de quien la interpretó.El camino de la aspirante a actriz nacida en el Bronx y de origen puertorriqueño no parecía apuntar hacia el estrellato.Una serie televisiva cancelada, una cinta para DVD y un trío de películas que fracasaron en taquilla eran parte del panorama.El ofrecimiento de la biopic ‘Selena’ supuso la oportunidad que esperaba la hasta entonces poco conocida Jennifer Lopez.La cinta, producida por Abraham Quintanilla, tuvo 20 millones de dólares como presupuesto y recaudó 80 millones en la taquilla global.Pero el éxito no sólo fue comercial, la cuestionada elección de Lopez, por no ser mexicana, como era Selena, se vio acallada por la nominación que logró al Globo de Oro como Mejor Actriz por su interpretación.Al final, el codiciado premio fue para Helen Hunt por su actuación en ‘Mejor Imposible’ (1997), pero estar en la terna la afianzó como actriz cotizada.Después de la biopic que la puso en boca de todos llegaron cintas de gran éxito en taquilla como ‘Anaconda’ y también proyectos por los que sus habilidades actorales fueron alabadas como ‘Out of Sight’ y ‘U-Turn’.Fue al año siguiente de ‘Selena’ cuando Lopez llamó la atención de Tommy Mottola, entonces director de Sony Music, y en 1999 se dio el lanzamiento de ‘On the 6’, su primer disco con lo que su carrera se fue más a la música que a la actuación.Sus noviazgo con Ben Affleck, con quien estelarizó el megafracaso fílmico ‘Gigli’, sus matrimonios (Ojani Noa, Chris Judd y Marc Anthony) y la imagen como sex symbol han logrado construir un nombre propio que hoy se redujo a J.Lo, sin embargo, Jennifer y Selena son dos palabras que viven eternamente ligadas.La trama de ‘Selena’ presenta de manera superficial lo ocurrido el 31 de marzo de 1995, día en que la cantante fue asesinada por Yolanda Saldívar, y ahonda en los inicios musicales tanto de la joven como de su padre, Abraham, quien no llegó a triunfar.La dinámica familiar, el ascenso al estrellato, la obtención del Grammy, el lanzamiento de su línea de ropa y la boda en secreto con Chris Pérez, interpretado por Jon Seda, completan la historia que, aunque con algunas inexactitudes, dejó satisfechos a sus fans.A quien no le había quedado claro si la cinta le gustaba o no había sido al propio Pérez.El viudo de Selena, de 47 años de edad, compartió en Facebook el mes pasado que durante la premiere mantuvo los ojos cerrados casi todo el tiempo y es que, cuando se decidieron a hacer el filme apenas habían pasado 15 meses del asesinato de su esposa.El canal Lifetime TV transmitió la película el 6 de febrero, por lo que Pérez se decidió a verla."Voy a tomar una botella de vino de la cocina y la voy a ver completa por primera vez... Deseénme suerte, esto va a ser surreal", escribió en su perfil de la red social.Durante toda la proyección el guitarrista estuvo compartiendo sus puntos de vista sobre las situaciones narradas.Cuando se acercaba el final de la cinta, que muestra el asesinato de Selena, Pérez decidió apagar la televisión."Jen (Jennifer Lopez) hizo un muy buen trabajo. Estoy súper orgulloso. No veré el final de la película. Buenas noches a todos", señaló.La película, que tiene una calificación de 65 en el sitio Metacritic.com, es para los críticos una buena actuación en una historia edulcorada, sin embargo, para los fieles seguidores de la cantante, una latina que triunfó en Estados Unidos, es un clásico y prácticamente un ejemplo a seguir.La interpretación de Jennifer Lopez en ‘Selena’ obtuvo nominaciones en varios premios+ A los Golden Globe, que no ganó+ Logró el ALMA Award+ También el Lone Star Film & Television Awards+ En los Imagen Foundation Awards le concedieron el Lasting Image Award