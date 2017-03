Melania rechaza dormir con Trump

Washington.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania están llevando vidas separadas y duermen en camas distintas, informó US Weekly.El medio estadounidense afirmó que la primera dama, que está en Nueva York, planea mudarse a Washington en junio de este año, cuando su hijo Barron termine la escuela.Una fuente citada por US Weekly, afirma que Melania rechaza compartir la cama con su esposo."Tienen habitaciones separadas, no pasan jamás la noche juntos. Jamás", afirman.Otra fuente dijo a la publicación que la ex modelo está sumamente enojada con el empresario por haberla llevado a una vida que ella aborrece."Melania quiere tener lo menos que ver con Donald. Ella no está interesada en la presidencia, en él ni en cualquier cosa que lo involucre", declaró.De acuerdo con una terapeuta de parejas consultada por The Independent, dormir en camas distintas, por acuerdo mutuo, no es necesariamente sinónimo de problemas maritales ni ausencia de relaciones sexuales."Puede haber mucho sexo y hasta disfrutar acurrucarse un rato juntos antes de retirarse a sus respectivas habitaciones para una buena noche de sueño", apunta Mason.Con base en algunas fotografías y videos, muchos han llegado a la conclusión de que Melania Trump no es feliz como esposa del presidente de EU.