Argentina dobla a Kate

Ciudad de México.- En la primavera de 2016, la novel actriz Débora Comba acudió a una inusual audición: el papel era ser la doble de Kate del Castillo en la serie ‘Ingobernable’.Pero no era como stunt, sino que su trabajo sería grabar las escenas que la protagonista no podía hacer en México, debido a que no puede poner un pie en el País debido a los problemas legales que enfrenta luego de su encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en octubre de 2015.“Me pareció increíble la idea de poder reemplazarla, me parece una artista increíble, me llamó mucho la atención eso, más que nada porque la admiro muchísimo”, dice Débora.La argentina de nacimiento recuerda algunas de las especificaciones del casting, como ser latina internacional y, a juzgar por las otras aspirantes a las que conoció, no tenían ningún parecido con Kate.Y no es que ella sea idéntica a la protagonista de ‘La Reina del Sur’, pero hasta el momento puede decir que es el papel más importante de su carrera y ese es su mejor pago.“Como experiencia fue algo enriquecedor y no tengo más que sentirme orgullosa de haber representado a una de las mejores actrices de México, porque ella, sin duda, es un ícono de la actuación mexicana.“Por ser mi primer trabajo actoral a nivel profesional, no tengo más que sentirme orgullosa. No me importa haber sido su representante en México”, comparte.Radicada en el país desde hace ocho años, Débora se metió en la piel de la primera dama Emilia Urquiza, papel que interpreta Kate en la serie producida por Argos para Netflix.Y aunque su nombre sólo aparece en los créditos finales, por lo menos en el primer episodio son varias las escenas que realizó cuando el personaje huye por la Ciudad de México.“Ella no podía estar aquí... fue como toda la representación, tuve interacción con todos los actores que tenían escenas con ella.Por un contrato de confidencialidad, la argentina no puede discutir específicamente cuáles fueron las escenas que realizó, si habló con Kate para su preparación. Es más, ni siquiera confirmar si la conoce en persona.De hecho, su participación en la serie se hizo pública gracias a una filtración porque la producción quería mantener en total discreción que la protagonista necesitaría una doble.Impulsa su carreraPara la grabación, Débora estudió a profundidad a la hija de Eric del Castillo, vio su trabajo como actriz desde títulos tan populares como ‘La Reina del Sur ‘hasta un video de Luis Miguel en el que apareció.“Tiene una forma de ser muy particular que la tenía que estudiar, si bien no voy a estar al mando de la serie, todo lo que es expresión corporal, psicología y construcción del personaje, lo tenía que estudiar igual”.El mote de ‘La Doble de Kate’ no le molesta en absoluto, al contrario, le ha dado un impulso a su carrera.‘Ingobernable’ está disponible en la plataforma de streaming y la joven, quien pronto terminará sus estudios universitarios en Comunicación, está dispuesta a volver a ser ‘la doble’ en una segunda temporada.ConócelaNombre: Débora CombaOriginaria: Rosario, ArgentinaProfesión: Modelo, conductora y actrizEstudios: Se graduó del Centro de Educación Artística de TelevisaTrabajó: Tres años como conductoraen Telehit y participaciones especialesen ‘Tres Veces Ana’ y ‘Pasión y Poder’Actriz favorita: Karla SouzaComida favorita:Chilaquiles con pollo y cremaDato curioso:Posó para la revista Playboy en 2011