Se une al reparto de ‘The Predator’

Los Angeles— El actor hispano Edward James Olmos se ha unido al reparto de ‘The Predator’, la nueva versión del clásico de la ciencia ficción que dirigió John McTiernan en 1987, informó hoy la edición digital de The Hollywood Reporter.El filme, dirigido por Shane Black y con un elenco liderado por Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes, Thomas Jane, Alfie Allen, Yvonne Strahovski y Olivia Munn, se rueda actualmente en Vancouver, Canadá.Olmos dará vida a un militar, según avanzó la publicación.El actor, de 70 años, fue noticia recientemente tras confirmarse su participación en la secuela de ‘Blade Runner’, donde volverá a interpretar a su personaje de la cinta original, aunque esta vez con una breve escena.La original ‘Predator’, con Arnold Schwarzenegger al frente, seguía la pista a un comando de mercenarios que, en su intento por liberar a un grupo de secuestrados por las guerrillas, son amenazados en la jungla por un mortífero alienígena.A esta película le siguieron ‘Predator 2’ (1990), con Danny Glover y el panameño Rubén Blades en el reparto, y ‘Predators’ (2010), con Adrien Brody y Laurence Fishburne como intérpretes principales.Asimismo, el universo de ‘Predator’ se cruzó con el de otra famosa saga de terror, ‘Alien’, en los filmes ‘AVP: Alien vs. Predator’ (2004) y ‘AVPR: Aliens vs Predator - Requiem’ (2007).

