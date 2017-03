Ya ven el mundo diferente

Alumnos que nunca habían tenido una cámara en sus manos y alumnos que ya estudiaban diferentes disciplinas del arte han aprendido a ver la vida y su ciudad diferente luego del taller de fotografía que fue impartido durante los últimos tres meses.El taller ‘Revelando Juárez’ fue impartido por tres maestros españoles de la fotografía, que fueron traídos hasta esta frontera por la agrupación Sunday Lab para que compartieran su conocimiento con fronterizos a quienes les apasiona esta disciplina artística.Luego de que cada estudiante tomó poco más de 150 fotografías con diferentes cámaras de rollo, los profesores del curso enviaron las imágenes a un grupo de jueces para que eligieran las mejores dos de cada alumno y así conformar una exposición que será inaugurada hoy a las doce del medio día en el Centro Universitario de las Artes.Casi la mitad del grupo de 17 alumnos estaba conformado por asistentes al Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, mientras que la otra parte estaba integrada por estudiantes de diversas carreras del Instituto de Artes, Diseño y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.El profesor Marcel Cucurella comentó que los alumnos pueden ver su ciudad desde una perspectiva diferente debido a que durante el curso se les enseñó a comprender a la sociedad, además de que se invitó a los estudiantes a reflexionar sobre el contexto de su localidad.“Luego de este curso los alumnos se han convertido en embajadores de Ciudad Juárez”, comentó el maestro Guim Tió Zarraluqui, debido a que la galería no sólo será expuesta en esta frontera, sino que ya tiene fecha para ser mostrada en un reconocido museo de Prada, Italia.Guim Tió agregó que al final del curso los alumnos entendieron que ellos son parte de la solución para que la imagen que el mundo tiene de Ciudad Juárez cambie, ya que de cierta manera ya han puesto su granito de arena al formar parte de esta exposición, que aseguró que buscarán que se muestre en diferentes países.Entender la vidaEl propósito central del taller no era que los alumnos que participarán decidieran dedicarse a la fotografía, pero hubo algunos que sí decidieron hacerlo, lo que el profesor Marc Ibáñez confesó que le alegraba, pero aclaró que la idea primordial era brindarle a los estudiantes una herramienta más para entender la vida y que le agregue un extra a las artes que ya practicaban.La estudiante Susana Gabriela Jáquez aseguró que después de tomar el taller se ha dado cuenta que Ciudad Juárez es una comunidad que ha tenido sus altas y bajas, pero que siempre se ha sabido levantar, “Juárez no es sólo la ciudad violenta que platican”, externó la alumna.La exposición producto del curso ‘Revelando Juárez’ permanecerá instalada en el CUDA hasta el jueves 30 de marzo, por lo que quienes no puedan asistir a la inauguración que se realizará hoy con los fotógrafos y profesores, podrán apreciarla durante la mayor parte de la próxima semana.Centro Universitario de las ArtesHoy a las 12:00 p.m. (inauguración)Entrada librePermanencia en el CUDA: Desde hoy hasta el jueves 30 de marzo

