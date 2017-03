Amistad forjada en el rodaje de ‘Life’

Nueva York.- Las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal forjaron una gran amistad tras conocerse en el rodaje del thriller futurista ‘Life’, y en el que confiesan haberse divertido mucho.Así lo explicaron los actores en una entrevista durante la presentación de la película en Nueva York, en la que su complicidad se hizo manifiesta, ya que pasaron gran parte del tiempo bromeando entre ellos.“Todos los actores tenemos una idea de lo que la gente piensa que somos en nuestras vidas privadas. Yo me sorprendí del maravilloso ser humano que es Ryan. Es un gran padre, marido y hermano para mí (...). Es un buen tipo”, confesó Gyllenhaal mientras miraba a su compañero de rodaje.“Como actores, no estamos tan involucrados en el resultado final de la película. Con lo que nos quedamos es con el proceso, con las relaciones que forjamos durante el mismo y con la esperanza de que la película funcione, que sea una experiencia increíble”, aseguró Gyllenhaal, para quien cada interpretación es “una lección”. El canadiense Reynolds aseguró que conocer a su compañero de reparto fue “lo mejor que le ha pasado” en el set.“Aunque seamos completamente narcisistas y, generalmente, pensemos solo en nosotros mismos, por un momento me paré a pensar en Ryan y en lo estupendo que es”, bromeó Gyllenhaal.“Este fue el ambiente en el que trabajamos durante la película”, dijo Reynolds, quien se disculpó y reconoció que durante el rodaje los productores les llamaron la atención por su actitud bromista.El filme que ha unido al protagonista de ‘Deadpool’ y al intérprete de ‘Zodiac’ narra el viaje de una tripulación de astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) que logra capturar una sonda espacial de Marte, la cual contiene lo que podría ser la primera prueba de vida extraterrestre.Reynolds explicó que durante el rodaje de ‘Life’ los actores llevaron los pesados trajes espaciales EVA, aquellos que los astronautas utilizan fuera de la nave y, además, tuvieron que ponerse en forma para aprender a moverse con los cables de los que colgaban para simular la ausencia de gravedad.“Pasamos mucho tiempo envueltos en esos cables y eso fue la parte más divertida. Me gusta que me metan presión y eso fue lo que vivimos día a día durante el rodaje”, dijo Gyllenhaal al respecto.Los actores comparten el reparto con la actriz sueca Rebecca Ferguson (‘Mission Impossible: Rogue Nation‘), que da vida en el filme a una microbióloga encargada de estudiar la muestra de un organismo con vida inteligente que podría poner en peligro la existencia humana.“Lo más difícil fue crear el personaje en un entorno tan pequeño. Ser capaz de manipular esos objetos (...). Responder y reaccionar estando tan cerca los unos de los otros. Todos perdemos, deseamos cosas y tenemos diferentes objetivos. Eso es lo que le da emoción al filme”, aseguró Ferguson.Por su parte, el director de la película, el sueco de origen chileno Daniel Espinosa, explicó que su equipo se valió de la ayuda de expertos de la NASA, astronautas y científicos para hacer “algo realista” y diferente a otras películas de este género.“Queríamos hacer algo que realmente podría ocurrir. Ya han encontrado agua en Marte (...). ¿Qué pasaría si hubiera vida?”, espetó el director, que quiso darle al filme un toque filosófico.Para Espinosa, uno de los mayores desafíos fue encontrar el equilibrio entre la narrativa, los sonidos y el diseño visual de la película, ambientada en el espacio exterior.“Cuando trabajas en escenas en la que no hay gravedad, tienes que coreografiar los movimientos, como si se tratara de un baile, y conseguir que los actores los hagan de forma que parezca natural”, explicó Espinosa.El filme fue escrito por los creadores de ‘Deadpool’, Paul Wernick y Rhett Reese, y cuenta también en su reparto con Hiroyuki Sanada (‘The Wolverine’) y Ariyon Bakare (‘The Dark Knight’), entre otros.

