Reniega Selena de su rostro

Los Angeles— Muchos podrían pensar que a sus 24 años Selena Gomez es una de las artistas jóvenes con más éxito en la actualidad. Sin embargo, la artista dice que en los últimos años no ha podido desarrollar su trayectoria como actriz de la forma en que le hubiera gustado, una circunstancia que no ha dudado en atribuir a la dulce imagen que proyecta y al efecto tan dañino que tendría para ella a la hora de optar por papeles más maduros."Podría hacer cualquier película de princesa adolescente o chica poco femenina en el mundo si quisiera. Podría hacerlo durante años. Pero quiero formar parte de proyectos con valor, que tengan un mensaje. Y es muy duro conseguirlo. Algunas veces me siento derrotada. Voy a la audición para conseguir un papel que me apasiona, me reúno con gente, les digo que estoy dispuesta a ir adónde me digan. Pero creo que ellos piensan que no puedo conseguirlo", dijo la artista en una entrevista a The New York Times.Puede que esta sea la razón por la que Selena Gomez haya preferido refugiarse en la música en lugar de perseguir nuevos éxitos en la gran pantalla, ya que desde que estrenase varias películas a principios del año pasado, incluyendo 'In Dubious Battle' junto a James Franco -con el que ya trabajó en 'Spring Breakers'- no tiene ningún gran proyecto audiovisual a la vista. Este año debuta como productora con la serie ‘13 Reasons Why’ de Netflix."Sinceramente, no creo que ocurra pronto (su vuelta al cine). Creo que aparento ser demasiado joven y doy una imagen distorsionada que a la gente le resulta difícil de entender", aseguró con resignación.En las últimas semanas Selena Gomez ha ofrecido varias entrevistas en las que, además de hablar de su carrera como actriz y cantante, ha reflexionado sobre ser una figura pública. En Vogue, por ejemplo, comentó "tan pronto como me convertí en la persona más seguida de Instagram, entré directamente en pánico. Se había convertido en algo demasiado absorbente, hasta el punto de ser lo primero a lo que dedicaba mi tiempo tras levantarme y lo último que hacía antes de irme a dormir".Su lado oscuroSelena Gomez volvió el año pasado a la esfera pública tras una retirada temporal que, como ella misma admitía, estaba motivada por problemas emocionales que se le acumularon desde que fue diagnosticada la enfermedad de lupus, una situación que se mezcló con su experiencia en el lado más oscuro de la fama.Por eso, ahora habla con sinceridad sobre todo lo que ha vivido desde que alcanzó el estrellato bajo el amparo de Disney, y la relación tan obsesiva que mantenía con el mundo de las redes sociales y, sobre todo, el nocivo efecto que tuvo en su autoestima su condición de ‘Reina de Instagram’.Además Selena está convencida de que la sensación de soledad que le invadía durante sus giras mundiales, a pesar de verse constantemente rodeada de fans y colaboradores, también dañó significativamente su autoestima y confianza en sus fans.