Epica tocará en Chihuahua

Chihuahua, Chih– La banda sinfónica Epica se presentará por primera vez en Chihuahua el próximo 9 de mayo como parte del “Mexican Principle Tour”, el cual promociona su más reciente material “The Holographic Principle”, mismo que fue lanzado a finales de septiembre del presente año.Liderados por Mark Jansen junto a la bella mezzosoprano Simone Simons, el grupo holandés traerá consigo su espectáculo en Expo Chihuahua, mejor conocido como Centro de Convenciones.El precio de los boletos oscilará entre los 590 pesos en sección general y 800 en zona VIP, mismos que saldrán a la venta el miércoles 28 de diciembre en las sucursales: In & Out Pizza, Legión Tours y Witches and Vampires.Para Ciudad Juárez el punto de venta será en: Denny's (Sucursal Misiones, Galerías y Torres).Actualmente Epica se encuentra de gira por Europa, después de varios conciertos en Norteamérica, incluyendo la presentación en el Hell and Heaven Fest 2016 en la ciudad de México el pasado 23 de julio.La propia banda conformada por Simone Simons (vocalista), Mark Jansen (vocal y guitarra), Ariën van Weesenbeek (batería) , Coen Janssen (piano y teclados) ,Isaac Delahaye (guitarra), y Rob van der Loo (bajo), subió un video en la cuenta oficial de Facebook anunciando la presentación en Chihuahua así como en San Luis Potosí, Monterrey , Guadalajara y la Ciudad de México.La gira también fue anunciada en la página oficial: http://www.epica.nl/tourSin duda será uno de los eventos más esperados por los chihuahuenses.

