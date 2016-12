Sorprendida con diálogos

Ciudad de México— A Susana González le sorprenden los personajes y diálogos de ‘La Candidata’, pero está consciente de que reflejan una realidad nunca antes vista en la televisión abierta mexicana."Me encanta lo que estamos haciendo porque leo los libretos y digo: '¿Es en serio que vamos a decir esto?'. Pero es lo que está pasando, un reflejo de lo que estamos viviendo."También queremos divertir a la gente y mostrarles una historia de amor dentro de este mundo de política. No se está acusando, y la gente está viendo cosas interesantes", señaló la actriz, el martes, en el marco de la fiesta que celebró la producción de esa teleserie.En ‘La Candidata’, González da vida a Cecilia Aguilar, la amante de Alonso San Román (Rafael Sánchez Navarro), Jefe de Gobierno de la Ciudad y aspirante a la presidencia del país.Y si el político es implacable y voraz en sus intereses y apetitos, Aguilar está cortada por la misma tijera: es una periodista obsesionada con su media hermana, Regina (Silvia Navarro), y no parará hasta conseguir lo que ambiciona."En un principio me costaba representarla, ahorita ya no. Este personaje está alrededor de los principales, que representan el poder. Es como un juego dentro de la corte: todos queriéndose ganar un sitio a como dé lugar", reflexionó.En opinión de la actriz, que exista esta clase de shows es una prueba de que no hay censura de parte del Gobierno o en la televisora para la que trabaja."Si mal no recuerdo, Vicente Fox dio muchísima apertura. Ahora, con las redes sociales, pues hay muchas cosas que se pueden decir directamente, sin medios de comunicación establecidos."Me encanta que ya haya esta apertura y se representen a estos personajes. Desde el momento en que existen, se convierten en historia", consideró.La situación que vive el país, en la que ni las figuras públicas se salvan de la violencia y el crimen, conflictúan a González; sin embargo, las afronta como una ciudadana más."Yo soy una persona trabajadora, nunca me he creído algo especial. Me gano el pan con trabajo y no veo por qué tenga que ser diferente a cualquier ciudadano."Ojalá las cosas cambien, pues no conozco más que el trabajo y hacer las cosas con honestidad. Vemos que los políticos ya no son tan intocables como antes, pero no me consuela saber que a cualquiera le puede pasar (algo malo)", sentenció.‘La Candidata’ se transmite por Las Estrellas de lunes a viernes (8:00 p.m. en TV de paga/ 9:00 p/m. en TV abierta).