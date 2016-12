Grave, 'Princesa Leia'; sufre infarto a los 60 años

Cargando

Carrie Fisher, actriz conocida por interpretar a la 'Princesa Leia' en la saga de "Star Wars" sufrió un ataque cardiaco masivo, de acuerdo a información proporcionada por cuerpos de emergencia al periódico Los Ángeles Times.La actriz sufrió el percance durante un vuelo de Londres a Los Ángeles, luego de un vuelo que partió desde Londres, poco después del mediodía.La estadounidense de 60 años fue llevada a un hospital cuando aterrizaron.Una fuente extraoficial mencionó que la actriz se encontraba muy angustiada durante el vuelo.Un comunicado emitido por United Airlines dijo que el personal médico esperó al vuelo 935 proveniente de Londres, después de que la tripulación informó que un pasajero sufrió un infarto y no respondía."Nuestros pensamientos están con nuestros clientes en este momento", dice el comunicado.Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes acudieron a la Terminal 7 alrededor de las 12:15 de la tarde por el reporte de que una pasajera se encontraba en paro cardiaco. Al llegar, encontraron a paramédicos realizando maniobras de resucitación en la víctima, según la oficial Alicia Hernández.Fisher, que alcanzó el estrellato como la 'Princesa Leia', publicó recientemente una autobiografía titulada "Princess Diarist", su octavo libro.Es la hija de la famosa pareja de Hollywood Debbie Reynolds y Eddie Fisher.Fisher es considerada parte de la ‘realeza’ artística que ha escrito y hablado abiertamente sobre sus luchas en Hollywood. Ella habló acerca de la relación espinosa con su madre en "Postcards from the Edge". También ha sido franca sobre sus problemas de salud mental y la solución –radical– que encontró.

