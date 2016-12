Deja reina Isabel 25 cargos honorarios

Ciudad de México— El cargo de presidenta del patronato de Wimbledom y 24 más fueron asignados a otras personas, debido a que la reina Isabel II ha decidido reducir sus cargas de trabajo, publicó El País Estilo.La Casa Real británica informó que otros miembros de la familia ya se hacían cargo de algunas de las organizaciones que dejará la monarca, por lo cual la transición será sin problemas.Entre los organismos que dejó están el All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), conocido popularmente como Wimbledon, que ahora estará a cargo de la duquesa de Cambridge; la fundación infantil Bernardo's, en la cual la duquesa de Cornualles será titular y la de Rugby Football Union, estará en manos del príncipe Enrique.Aunque dejó estas labores, la esposa del príncipe Felipe ostenta la titularidad de otras 600 instituciones,Otras instituciones que se quedan sin representación son The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), Battersea Dogs&Cats Home, Save the Children UK y Wildfowl and Wetlands Trust (WWT).A través del Telegraph, Philip Brook, director de Wimbledon, dio la bienvenida a la duquesa de Cambridge."Nos gustaría dar las gracias a su majestad por su largo y férreo servicio al club y al campeonato de Wimbledon durante el tiempo que ha sido su patrona", declaró Brook.