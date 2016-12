Denuncia actriz porno violación durante rodaje XXX

Ciudad de México— Nikki Benz, una actriz de películas para adultos que cuenta con alta popularidad en la industria porno, acusó haber sido víctima de violación durante el rodaje de un video para el sitio web canadiense Brazzers.com.La modelo de 35 años —que arroja más de 22 millones de resultados en Google en sólo 0,2 segundos— aseguró que la escena en cuestión se grabó sin su consentimiento, pues ella quería salir del estudio pero fue forzada a mantenerse allí. "Nunca debe haber bullying, violaciones y violencia en el set. No significa no en cámara y fuera de cámara. ¡Sólo no!", aseguró la actriz, quien inició una intensa campaña mediática para promover el respeto a los derechos de quienes trabajan en la industria del entretenimiento para adultos."Me siento disgustada, traumatizada y muy molesta", aseguró en uno de lo mensajes que viralizó en Twitter. El sitio web apuntado como propietario del video emitió un comunicado para desligarse de las acusaciones de la ucraniana-canadiense."Como la mayoría de ustedes saben, no producimos nuestros propios contenidos, sino que los productores de nuestra comisión lo hacen en nuestro nombre. Tenemos entendido que que la escena en cuestión fue realizada sin guión y con la dirección artística dejada a discreción del productor", apuntó el documento. El director, por su parte, negó la veracidad de la acusación, la cual podría llegar a tribunales.

Enough is enough. Violence, abuse, and bullying of female performers must STOP. @Brazzers — NIKKI BENZ (@nikkibenz) 21 de diciembre de 2016

