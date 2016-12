Exige Johnny Depp 100 mil dólares a Amber Heard

Ciudad de México— Aunque ya están divorciados, parece que los problemas entre Johnny Depp y Amber Heard no han terminado, pues el actor exige a su ex cien mil dólares.De acuerdo con documentos obtenidos por People, Depp solicitó a la corte que se le ordene a Heard el pago de esa cantidad debido a los gastos en abogados que le ha generado la Solicitud de Orden que la actriz presentó la semana pasada y si no lo hace en diez días, que se le descuente directamente del próximo pago que el actor le realizará como parte de su acuerdo de separación.Heard se quejó hace unos días de que Depp aún no le pagaba todo el dinero acordado en su divorcio (siete millones de dólares que ella, dijo, donará a causas benéficas). El actor consideró “innecesaria” la Solicitud de Orden y por ello su petición.Según los documentos, Depp ya ha gastado cerca de un millón de dólares en el pago a su abogada, Laura Wasser, y además consideró que el comportamiento de Heard ha sido errático y poco cooperativo.“El impacto de su persecución implacable a Johnny, el daño que sus falsas acusaciones han causado en su reputación personal y profesional, su bienestar emocional y el de su familia y sus finanzas parecen no ser del interés de Amber”, se lee en los documentos, donde también se menciona que Heard ha violado de manera constante los términos de su acuerdo.Según el actor, Amber sólo quiere mantener su presencia en los medios. Apenas hace semanas participó en un video donde habló sobre la violencia doméstica y, sin mencionar a Depp, compartió su historia personal.Desde que se separaron el pasado mayo, Amber acusó a Depp de violencia doméstica, pero en el comunicado de su divorcio se indicó que “nunca hubo intento de daño físico o emocional”.“Tras su serie de recientes contratiempos en taquilla, me alegra que Johnny Depp parezca haber redescubierto su toque cómico con esta moción risible. Es sólo otro intento flojo del señor Depp y su equipo para no pagarle a mi clienta el dinero que se le debe. Esperamos que prevalezca en tribunales y para los niños enfermos y mujeres que necesitan el dinero que el señor Depp les está negando”, señaló el abogado de Amber como respuesta.El próximo 13 de enero se tiene programada una audiencia en la corte acerca de la moción de Depp.

