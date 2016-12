Acusa Pitt a Angelina de revelar detalles de sus hijos

Ciudad de México— El actor estadounidense Brad Pitt volvió a solicitar que sean sellados documentos relacionados con su divorcio de Angelina Jolie, pues acusó a la actriz de revelar detalles sensibles de sus hijos.Según el actor, los medios han tenido acceso a información privada a través de los documentos presentados en la Corte y aunque ya se había rechazado una petición similar al respecto, según People, llenó un memorando para solicitar de nueva cuenta que sea sellada la información.En los documentos, a los que tuvo acceso People, Brad acusa a Jolie de comprometer la privacidad de sus seis hijos.“Parece estar decidida a incluso ignorar lo acordado en relación con el mejor interés para los niños”, indicó Pitt.El actor también señaló a Jolie por “exponer a los niños al hacer públicos los nombres de sus terapeutas y otros profesionales de la salud mental”, por lo que dijo que la actriz no tiene un “mecanismo de autorregulación” para evitar que información sensible salga a la luz pública.Ahora, Jolie podría responder a la petición antes de que un juez decida si deben o no sellarse los documentos.La custodia de sus hijos ha sido el tema clave en su divorcio. Angelina no desea compartirla y quiere que Brad sólo tenga derecho a visitarlos. Hasta ahora así ha ocurrido y en presencia de un terapeuta.Desde que se anunció el divorcio se dijo que Angelina había orquestado un plan para dañar la imagen pública de Pitt, relacionándolo con el consumo de sustancias, y poder quedarse así con la custodia.El actor fue investigado por un supuesto incidente violento con su hijo Maddox, en un vuelo de Francia a Estados Unidos, pero quedó libre de cualquier sospecha.Uno de los detalles revelados a través de documentos es el hecho de que Brad debe someterse a pruebas aleatorias de drogas y alcohol.

