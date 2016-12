Seguirán activos

Durante estos días en que los pequeños se encuentran de vacaciones, los museos no dejan de ser una opción para las familias que deseen salir de la casa a pasar un día de diversión y aprendizaje.El museo interactivo La Rodadora y el Museo de Arte de Ciudad Juárez permanecerán abiertos algunos días para ofrecer a sus visitantes actividades y una opción diferente para pasar tiempos agradables en familia.El Museo de Arte de Ciudad Juárez estará abierto los días 24 y 31 de diciembre de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. para todos aquellas que quieran convertir al recinto en parte de su celebración, pero el 25 de diciembre y 31 de enero el espacio artístico estará cerrado.Mientras que este par de semanas de martes a viernes el Museo estará disponible de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., para el público en general, ya que la entrada será gratuita como se tiene acostumbrado en el recinto.A lo largo de los últimos días del año en el espacio artístico estarán disponibles la exposición de esculturas ‘Venas de Acero’ del artista Águeda Lozano y ‘MONUmetrografía’, la cual es una recopilación de fotografías de diferentes puntos de la ciudad, además de que en el lugar estará disponible de manera constante un pequeño taller para elaborar con cartón una máscara del personaje ‘El Grinch’.Las puertas del Museo Interactivo La Rodadora permanecerán abiertas el 31 de diciembre y el primero de enero para que las familias que lo deseen puedan disfrutar de uno de los días de sus vacaciones en el recinto.Las 120 exhibiciones del museo estarán disponibles durante el último y el primer día del año, pero el recinto estará cerrado los días 24 y 25 de diciembre.Durante lo que resta del mes de diciembre el horario de martes a viernes de La Rodadora será de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que el sábado 31 de diciembre estará abierto de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y el domingo primero de enero de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., estos días serán las últimas oportunidades que tenga el público para disfrutar del largometraje en 3D ‘El Último Arrecife’.El precio de los boletos para entrar al museo es de 65 pesos y 30 pesos más por entrar a la sala 3D, además de que según informó el museo a través de un comunicado hay precios especiales para familias y los niños menores de tres años o con discapacidades motrices entran gratis.

