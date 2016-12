Salvados por el canto

Cargando

Los problemas económicos amenazan la existencia del teatro de Buster Moon, un koala que hará todo lo posible por salvar el sitio que le ha dado los mejores momentos de su vida.Es así como decide jugarse la última carta con un peculiar concurso de canto, al que convoca a la habitantes comunes y corrientes del pueblo. Esa es la aventura de la cinta animada ‘Sing: Ven y Canta’, que hoy se estrena en Ciudad Juárez y El Paso.La película de Illumination Estudios es una invitación al público a luchar y trabajar duro por sus sueños, según comentaron en algunas entrevistas las integrantes del grupo Ha-Ash, que participaron en los doblajes al español del largometraje.Los personajes principales en la versión en castellano están a cargo de Benny Ibarra y Roger González.Ibarra ha comentado en varios encuentros con la prensa que ‘Sing’ es una producción que busca inspirar y que será del gusto de todo público, además que dice haberse identificicado mucho con Buster, su personaje, quien a pesar de estar en crisis no deja de ser un soñador.Gracias a la cercana relación que Ibarra y su familia han tenido siempre con la vida sobre los escenarios, el interprete asegura que la unión con su personaje se dio de manera natural.‘Sing’ es una producción de los creadores de películas como ‘Mi Villano Favorito’, ‘Lorax’ y ‘La Vida Secreta de las Mascotas’ y es hasta la fecha el proyecto más ambicioso de Ilumination Entertaiment.El largometraje ha sido nominado a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Canción Original y Mejor Película Animada, por lo que las expectativas del público a nivel internacional ha aumentado, además de que según el portal Box Office Mojo producirla costó poco más de 75 millones de dólares.En la versión doblada también participan las hermanas Ashley y Hanna, integrantes de Ha-Ash, ambas han declarado que fueron atrapadas por el mensaje de la historia ya que aseguran que el filme envía un mensaje de que los sueños se pueden hacer realidad, sin importar la edad o cualquier limitante que se puedan tener.Asi mismo el ex conductor de Disney Channel Roger González, externó ante la prensa nacional que desde su punto de vista la película no podría ser mejor y compartió que durante las grabaciones tuvo recuerdos de cuando se dedicaba a hacer televisión para niños en el programa ‘Zapping Zone’.González le presta su voz a Johnny, un gorila que sueña con ser cantante y terminar con la tradición de su familia de dedicarse a realizar robos, lo cual le provoca conflictos con sus seres queridos, pero trata de superarlos.Clasificada como AA, por lo que es apta para toda la familia, la cinta tiene una duración de 108 minutos, en los cuales un koala muy elegante, una elefanta tímida y una cerdita madre de familia acompañados por toda una sociedad de animales se encargarán de hacer sonreír y motivar al público.

