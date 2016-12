Mezcla lo peor de los políticos

Ciudad de México— Si Rafael Sánchez Navarro fuera un político seducido por el poder, corrupto, desleal, misógino, machista, el resultado sería Alonso San Román, personaje que interpreta en ‘La Candidata’.El actor asegura que su papel en la telenovela de Televisa representa a muchos bichos de la política mexicana, pero en general su interpretación no está inspirada en ninguno de ellos."Hay muchos personajes (así), hay mucha tela de donde cortar, sinceramente. Pero después de pensarlo, de platicar con los directores e iniciar el proyecto, llegamos a la conclusión de que lo mejor era imaginarme a mí en esas circunstancias y siendo ese tipo de persona."Habrá detalles de diferentes políticos, pero no estoy guiando mi personaje en uno en especial, sino en lo que van saliendo en las escenas y lo que voy sintiendo con los compañeros", compartió en entrevista.Dejó claro que jamás llegaría a ser ese tipo de rufián, porque es un hombre que trata de ser congruente consigo mismo y que de política no entiende mucho.Es más, lo más cercano que ha estado a un cargo público fue como secretario de Previsión Social, Cultura y Deportes cuando Ignacio López Tarso fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA)."Me acuerdo que Don Ignacio me decía: '¿Por qué (va a renunciar) si lo está haciendo usted muy bien y ha logrado muchas cosas?'"Le dije: 'El mundo de la política entre que no se me da y no lo entiendo'. Le daba mucha risa y me salí de trabajar en la ANDA. Eso es lo más cercano a la política que he estado", contó.El histrión opinó que Alonso es un malo muy bueno, al que el público sigue porque da una visión al mundo político mexicano y porque su cinismo y soberbia llegan a ser risibles."Me dijo una señora en la calle: "Muchas felicidades por su Alonso San Román. Ese personaje tiene todo lo que los mexicanos odiamos de los políticos'. A mí no me da rubor o pena interpretar un personaje como es", sostuvo el actor.Con varios antagonistas y villanos en su haber, reconoció que ha disfrutado mucho este papel, incluso antes de comenzar la producción.Y eso es en gran parte al buen equipo de trabajo que ha logrado la productora Giselle González, a quien le agradeció la oferta de La Candidata, proyecto con el que regresó a Televisa después de 20 años."No pude haber regresado con mejor proyecto y personaje, en horario estelar, un personaje central, con estos directores, con esta gran productora, esta espléndida historia y el arriesgarse a contar de otra manera, más compleja y elaborada", dijo Sánchez Navarro.Hasta ahora, el público ha elogiado su actuación, pero está preparado para alguna mala reacción de algún político que se sienta agredido por su encarnación de Alonso San Román."Todavía no me he encontrado a alguno, a ver si no me apedrean. Ya te contaré cuando me encuentre alguno, a ver qué reacción tuvieron", bromeó.