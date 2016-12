¿Sueño o realidad?

Nueva York— ¿El 2016 fue un sueño, o una pesadilla? Quizá algo entre ambos, ‘surreal’ como dirían en inglés, que es la palabra del año del diccionario Merriam-Webster develada ayer.Su significado es “caracterizado por la intensa realidad irracional de un sueño” e “increíble, fantástico”. La palabra se suma a ‘posverdad’ (‘post-truth’) de Oxford y a ‘xenofobia’ de Dictionary.com como las más buscadas del año.“Parece que es uno de esos años”, dijo Peter Sokolowski, editor de Merriam-Webster.La empresa registra anualmente el crecimiento y los picos en las búsquedas de palabas en su cibersitio para encontrar la más solicitada. En esta ocasión hubo varios momentos de interés para ‘surreal’ a lo largo del año, por lo general después de una tragedia, dijo Sokolowski.Hubo grandes picos tras el atentado en Bruselas de marzo y de nuevo en julio, después de la masacre el día de la Fiesta Nacional francesa en Niza y el intento de golpe en Turquía. Los tres recibieron una enorme cantidad de atención en todo el mundo, haciendo que muchos buscaran la palabra tanto para las descripciones físicas como para los estados mentales, dijo Sokolowski.El mayor salto en las búsquedas llegó en noviembre, dijo, específicamente el 9 de noviembre el día que Donald Trump pasó de candidato a presidente electo.Hubo otros menores como tras la muerte de Prince en abril, a la edad de 57 años, y tras los tiroteos de junio en el club nocturno Pulse de Orlando, Florida.La ironía se mezcló con lo irreal para otro pico tras la muerte en marzo de Garry Shandling. Su programa de comedia ‘It's Garry Shandling's Show’, se estrenó en Showtime en 1986 y rompía con la cuarta pared, haciendo que el cómico platicara directamente al público e imitara su vida real como comediante de televisión.“Era surreal y está relacionado con el significado original de surreal, el cual viene del Surrealismo, el movimiento artístico de comienzos del siglo XX”, dijo Sokolowski.‘Surreal’ no existía como palabra hasta 1924, después de que un grupo de poetas, pintores y cineastas europeos fundaran el movimiento artístico llamado surrealismo. Buscaban llegar a la verdad del subconsciente al acabar con el pensamiento racional, o como diría la Real Academia Española: ``intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente''.Fue hasta 1937 que ‘surreal’ comenzó a existir por su propia cuenta, dijo Sokolowski, quien es un lexicógrafo.Merriam-Webster comenzó a seguir las tendencias de sus usuarios en 1996, cuando el diccionario se estrenó en línea. En 2001, tras los ataques terroristas del 9 de septiembre en Nueva York, la empresa con sede en Springfield, Massachusetts notó picos en las búsquedas. El mayor fue para ‘surreal’, lo que señalaba un significado más amplio y un uso más extendido, dijo Sokolowski.“Notamos los mismo tras el tiroteo en Newtown, tras los ataques con bombas en el maratón de Boston, tras el suicidio de Robin Williams”, dijo. “‘Surreal’ se ha convertido en esta palabra que la gente busca en momentos de gran impacto y tragedia”.Los especialistas como Sokolowski no pueden explicar exactamente por qué la gente busca palabras en Internet pero saben que no es sólo para revisar la ortografía o las definiciones. Justo después del 9 de septiembre, dijo, hubo un pico en palabras como ‘escombro’ y ‘triage’ (término francés para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de atención que requieren). Unos días después la búsqueda se centró en palabras más políticas como ‘patrioterismo’ y ‘terrorismo’.“Pero finalmente llegamos a ‘surreal’, así que tenemos una respuesta concreta, una respuesta política y una respuesta filosófica”, dijo Sokolowski. “Eso es lo que une esos trágicos eventos”.ÍCONO: Tuvo su pico tras la muerte de Prince el 21 de abril, junto con ‘surreal’. “Fue un momento de duelo público, de esos que ocurren rara vez”, dijo Sokolowski.REVENANT: Leonardo DiCaprio interpretó a este ``aparecido o resucitado'' en la película homónima del mexicano Alejandro González Iñárritu, lo que hizo que la gente corriera al diccionario. En inglés es descrita como ``aquel que regresa tras la muerte o de una larga ausencia''. Se remonta a la década de 1820 y aunque suena bíblica no lo es, dijo Sokolowski.

