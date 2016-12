Regresa Erasmo Catarino

Ciudad de México— A Erasmo Catarino no le preocupa no contar con la misma popularidad que tuvo cuando ganó la cuarta generación de La Academia en 2005, pues el cantante está satisfecho con su carrera.“Yo soy de esas personas que se deja llevar por la vida y por el destino. Lucho, trabajo, sueño y dejo que me dé la vida lo que me tiene qué dar, así lo veo y no me complico”.Si ya no soy la persona que era hace algunos años, no me afecta, no lo veo mal. Al contrario, lo disfruto día a día. Sigo disfrutando al público como el primer día”, expresó Catarino en entrevista.El intérprete está a punto de cumplir 12 años de carrera y los celebrará con un disco con mariachi en vivo en homenaje a Joan Sebastian, el cual se titulará ‘12 Años Contigo’.El álbum saldrá a la venta en enero y contiene temas como ‘Sentimental’, ‘Diséñame’, ‘Eso y Más’ y ‘Secreto de Amor’, además, incluye la canción ‘En la Misma Habitación’ de su autoría.“Es un pequeño homenaje que le estoy haciendo a mi paisano que en paz descanse. Tuve la oportunidad de ser su amigo a nivel personal, de convivir con él y con su familia, de poder verlo como el artista que siempre admiré y de disfrutar de su música y sus letras”.Esta es la primera vez que el originario de Xalpatláhuac, Guerrero presente un disco con mariachi y aseguró que luego de más de una década, sigue siendo el mismo soñador.“Son 12 años de dicha, alegría, de muchas satisfacciones, de tener hoy en día una nueva etapa como cantante, sigo siendo el mismo soñador que cuando empecé y pisé por primera vez el escenario de La Academia.“Hoy me siento muy satisfecho con los pocos o muchos logros que he tenido, son satisfacciones que siempre voy a disfrutar. Doce años de aplausos, de esfuerzo y de lucha, de los cuales he aprendiendo y crecido musicalmente y personalmente”.