Se perfilan mexicanos para Óscar

Ciudad de México– El próximo año no estarán ni Alejandro González Iñárritu, ni Alfonso Cuarón ni Emmanuel Lubezki para dar la cara por México en los Óscares.Pero la presencia de dos paisanos en la ceremonia del 26 de febrero se barajea en estos momentos en salas de proyecciones, mientras miembros de la Academia de Hollywood ven ‘Silence’, la nueva cinta de Martin Scorsese.Sus nombres son Gastón Pavlovich, productor del filme sobre una misión de jesuitas portugueses en Japón en el siglo 17. Y Rodrigo Prieto, cinefotógrafo nominado anteriormente por ‘Secreto en la Montaña’.“El trabajo de Rodrigo es espectacular, extraordinario, hermoso, y sí, estoy viendo la reacción en los miembros de la Academia en torno a la fotografía. También la estoy escuchando mucho en torno al director. Y a Andrew Garfield (como Mejor Actor) y un actor japonés (Tadanobu Asano) como Actor de Reparto.“Y como película sí suena, nada más que es complicado, por muchas razones, porque es una película muy religiosa y eso no suele ser reconocido por la Academia. Será un gran desafío”, contó Pavlovich en charla desde Nueva York.Para cumplir los requisitos de la Academia, ‘Silence’, basada en la novela homónima de Shusaku Endo, se estrenará el 23 de diciembre en contadas salas de Nueva York y Los Angeles.En enero tendrá un estreno nacional en Estados Unidos y en el mercado internacional, incluido, muy probablemente, México, con el plus de que el director de ‘Buenos Muchachos’ visitaría la capital para hacer promoción.“Scorsese había dicho que sí iba. Estamos discutiendo cómo. Espero darles buenas noticias”.El sonorense Pavlovich, líder de la productora Fábrica de Cine, que este año estrenó ‘Un Holograma para el Rey’ con Tom Hanks, salta actualmente de reunión en reunión, cabildeando el futuro de ‘Silence’.Una prueba que lo puso más nervioso, la vivió a finales de noviembre, cuando enseñaron el largometraje al Papa Francisco y a un grupo de jesuitas en El Vaticano.“Todos estuvieron profundamente conmovidos. Sí vi muchas lágrimas. Gente emocionada con la obra. Y aplausos de pie a Scorsese”.La mancuerna del productor mexicano con el mítico realizador se repetirá con la realización de ‘The Irishman’, filme de gángsters que contará con Robert De Niro y Al Pacino como protagonistas.“The Irishman ha estado en pausa, porque teníamos muchos retrasos en ‘Silence’. Scorsese tardó más tiempo de lo debido en postproducción. Pero es un artesano, un maestro.“Aprovechando que estoy en Nueva York, ahorita me esperan Scorsese y De Niro con sus productores de la mano para tener una reunión importante sobre la película”.

