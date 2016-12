Critica series mexicanas

Monterrey– Las series producidas por plataformas locales, como Blim o Claro Video, no pueden competir con las internacionales debido a sus modelos de producción, consideró Tenoch Huerta.Y es que, de acuerdo con el protagonista de ‘Blue Demon’, que está disponible en el servicio streaming de Televisa, el problema radica en que se sigue trabajando con el formato de telenovela.“No podemos competir en el mismo terreno porque ni siquiera son los mismos presupuestos. Para ellos, las series de 13 capítulos fueron planeadas mucho tiempo atrás, dos años antes de filmar la primera escena.“Acá el formato de producción es más parecido a una telenovela. Es más sobre inmediatez y resolver sobre la marcha, que planear desde antes. Además, todavía no tenemos los alcances y el peso de ‘Game of Thrones’ o ‘Black Mirror’”, consideró el actor.Otra desventaja de los proyectos nacionales es la estructura de sus historias: muchos capítulos y temporadas que terminan siendo excesivas.“Hacer formatos de serie con tantos capítulos y temporadas se termina convirtiendo en una telenovela. No terminas de armar bien un capítulo. Vamos a llegar a un punto de series de 13 capítulos, 15 y se acabó”. Sobre ‘Blue Demon’, Huerta aseguró que está pensada para tres temporadas, lo cual está dentro de los parámetros que considera correctos... pero no del todo.“La segunda se va a estrenar, pero no tenemos fecha, y me parece sensato. No hagamos de ‘Blue Demon’ una telenovela eterna. Aunque hubiera preferido menos capítulos, pero bueno, eso es gusto personal”.Aunque en cine su experiencia es vasta, en televisión apenas está afianzándose. Sin embargo, no ha llegado al punto en el que la gente lo reconozca en la calle, lo cual lo tiene muy satisfecho.“La fama estorba al actor, porque ya no van a ver al personaje, van a verte a ti. Tal vez alguna vez me suceda, no sé, pero mientras pueda evitarlo, lo voy a evitar. ”, enfatizó.