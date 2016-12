Da consejo a nuevas estrellas

Londres— Robbie Williams aprendió muchas cosas en sus años en la boy band Take That. Una de ellas fue la importancia de la ausencia para generar expectativa, lo que explica que se desaparezca por un par de años entre disco y disco.Y en su más reciente regreso,y con más de 25 años de carrera, trae un par de consejos para las nuevas generaciones... y, bueno, quién mejor que él para hacerlo, pues vivió en carne propia los excesos que conlleva alcanzar la fama a una edad temprana.¿Qué opinas de artistas como Justin Bieber, que a menudo se ven envueltos en escándalos? ¿Crees que alguno los use para adquirir fama?— No creo que Justin use escándalos, pero así es como le gustan a la gente las estrellas de pop: solitarias y disfuncionales. El gozo de la prensa es estar siguiéndolo; no importa lo que haga, será noticia.“En mi experiencia, si no puedes vencerlos, únete. Me parece que Justin está tratando de aprender cómo llevar una vida normal. Es imposible tener calidad de vida con toda esa presión siguiéndote.¿Cuál sería tu consejo para Justin?— Le deseo la mejor de las suertes, y si él puede lidiar con esto, me gustaría que él me diera el consejo a mí. Yo no sé qué hubiera hecho en esa misma situación. Aún estoy tratando de entenderlo. Él tiene más posibilidades de entender la industria que yo.¿Cuáles son tusboy bands favoritas?– Antes que cualquiera, Take That, porque fue algo que levantamos juntos y en lo que participé. Luego me encantaban The New Kids on the Block, quería ser parte de ellos por cuestiones aspiracionales. Y los Jackson 5 porque son bien pinches asombrosos. Y eso es todo.¿Quién es RobbieWilliams como artista?– No lo sé, creo que sólo quiero entretener, ser el conducto para pasar un buen momento y cuando estoy sobre el escenario trato de que el dinero de la gente haya valido la pena. En vivo quiero hacerlo lo mejor que pueda en ese particular momento.Cuando estoy ante la prensa, trato de ser una buena nota, decir cosas interesantes. A veces digo estupideces que, para mi fortuna, la gente encuentra interesantes.¿Cómo crees que afectará el Brexit a los músicos jóvenes?— No entiendo absolutamente nada sobre política y entiendo nada sobre el Brexit. Lo único que sé es que pasó, pero no sé qué significa, qué representa para el futuro de mi país ni para el futuro del mundo.“Sólo sé que el día que desperté y supe que estábamos fuera de la Unión Europea tuve un sentimiento muy extraño sobre que algo malo había pasado. Insisto: no sé por qué pensé que estaba mal. No soy el hombre indicado para preguntarle.Con apenas unos meses en el mercado de ‘The Heavy Entertainment Show’, tu nuevo disco, ¿qué perspectivas tienes?— Quiero que lleguen más oportunidades para seguir creciendo como persona, como artista, seguir creciendo en cuanto al éxito.“Digo, nadie piensa: ‘Ojalá este año sea menos exitoso que el pasado, por favor’. Quiero que esta nave siga navegando tanto como se pueda.